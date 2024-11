Manuel Sarrouf, el mendocino que llegó a las ligas mayores de un juego milenario en China

►TE PUEDE INTERESAR: Con 17 años el mendocino Oliverio Frias Puebla publicó su primer libro de cuentos

Manuel Sarrouf juego Go.jpeg A Manuel le regalaron el juego de mesa Go para su cumpleaños de 9 y se apasionó sobre todo en pandemia. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El mendocino, el santiagueño y el chubutense pasaron al clasificatorio latinoamericano y al salir primeros obtuvieron el pase al Mundial juvenil amateur de Go en China.

Se trata del juego de estrategia más antiguo de la cultura oriental, tiene más de 2.500 años de historia, incluso se cree que es anterior a la escritura. Su origen se atribuye al emperador Yao, quien lo habría creado para estimular el pensamiento estratégico de su hijo. Es uno de los juegos más complejos del mundo que se lo compara al ajedrez, aunque este último -que también tiene precedentes asiáticos- alcanzó más popularidad en el mundo.

Comenzó a jugar más al Go de forma virtual en pandemia

El tío abuelo de Manuel le regaló este juego antes de la pandemia de 2020. Tomaba el tablero de vez en cuando, tampoco tenía con quién jugarlo ya que en su casa ni sus padres de sus dos hermanas les atraía mucho el juego. Hasta que llegó el aislamiento por Covid 19, descubrió partidas virtuales y ahí se enamoró del Go.

"No jugaba mucho, no lo conocía bien, comencé a jugar bastante en la cuarentena de forma virtual", cuenta el joven sobre este juego que puede jugarse en un tablero físico o a través de internet. De hecho, Manuel afirma que la mayoría de las competencias en las que ha participado "las he jugado de forma virtual, por la compu".

No obstante, al torneo argentino que se celebró en Buenos Aires sí lo jugó de forma presencial "aunque para la clasificación latinoamericana con mis compañeros de equipo jugamos en un mismo lugar físico pero compitiendo online con otros jugadores del continente", explica sobre las partidas virtuales que hicieron contra jóvenes de México, Chile y Guatemala.

Juego Go chino virtual partidas.jpeg En la pandemia de 2020 fue cuando más aprendió Manuel sobre el juego que practicaba de forma virtual. Y lo sigue haciendo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Para viajar a China a competir, Manuel y su equipo Los Gorriones -así se hacen llamar- recibieron del comité organizador "una parte del pasaje, la estadía y la comida para todos los días que dura el torneo".

La Asociación Argentina de Go también aportó así como "unos sponsors nos pagaron otras cosas", dice agradecido con la colaboración ya que "si no iba a ser imposible ir a la competencia, vamos en representación de Latinoamérica".

De qué se trata este juego de origen chino y cuál es el desafío

El Go se juega de a dos. La dinámica consiste en colocar, por turnos, piedras blancas y negras en las intersecciones de un tablero de 19x19 líneas. El objetivo del juego es controlar más de la mitad del tablero -mejor conocido como "territorio"-. Las fichas -mejor dicho, las piedras- se ponen en cada intersección del tablero.

"Comienza vacío el tablero, y a medida que pasan los turnos vas poniendo una piedra a la vez. El objetivo es intentar conquistar la mayor cantidad de territorio rodeándolo", explica Manuel Sarrouf.

Lo que me gusta bastante es que siempre hay que hay que rodear territorio. En cuanto a la táctica, siempre hay que buscar un equilibrio entre lo ofensivo y lo defensivo a través de distintas jugadas. Lo que me gusta bastante es que siempre hay que hay que rodear territorio. En cuanto a la táctica, siempre hay que buscar un equilibrio entre lo ofensivo y lo defensivo a través de distintas jugadas.

Manuel Sarrouf juego Go de a dos.jpeg El Go se juega de a dos y Manuel trata de inculcárselo a sus amigos para practicarlo juntos. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Disciplina, concentración y equilibrio son los pilares de enseñanza que propone el Go. Manuel reconoce que "no me metí mucho en la historia antigua del juego", se concentró más bien en jugarlo. Y este último tiempo antes de volar a China fue intenso para él, con entrenamientos intensivos de Go y las obligaciones escolares de la Secundaria.

En China se juega mucho más que acá, son de un nivel mucho mejor; así que más que nada vamos con la intención de vivir la experiencia. En China se juega mucho más que acá, son de un nivel mucho mejor; así que más que nada vamos con la intención de vivir la experiencia.

"A medida que fui jugando cada vez más, fui conociendo su origen y esas cosas", confiesa Manuel y remarca que, por ejemplo, "en la antigua China era una de las disciplinas más importantes, además del arte y la escritura". Y sabiendo que va a la cuna del Go, Manuel admite: "En China se juega mucho más que acá, son de un nivel mucho mejor; así que más que nada vamos con la intención de vivir la experiencia y también un poco para conocer cómo es todo allá".

Manuel quiere llevar este juego milenario a las escuelas mendocinas

A raíz de su exposición mediática acerca de la representación que tendrá el país en este torneo internacional de Go en China, Manuel Sarrouf quiere aprovechar para divulgar el juego e intentar que llegue a más mendocinos.

Mejor aún, se enfoca en contagiar las virtudes de esta disciplina de estrategia entre sus amigos y compañeros de escuela. Y, junto a uno de sus profesores, Nicolás Marengo, trabajan para que el Go sea incluido en programas extra curriculares del ámbito educativo como los intercolegiales.

"Quiero difundirlo para que la gente lo conozca, acá en Mendoza no somos muchas personas las que jugamos", afirma Manuel y planea después del viaje "invitar a amigos para ver si les interesan las juntadas que hacemos para jugar", en referencia a las reuniones para jugar al Go que se hacen los sábados.

Juego Go chino milenario.jpeg El Go es un juego de estrategias: sobre las intersecciones de un tablero de 19x19 se colocan las "piedras" para ir ganando "territorio". Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Quiero difundir el Go para que la gente lo conozca, acá en Mendoza no somos muchas personas las que jugamos. Quiero difundir el Go para que la gente lo conozca, acá en Mendoza no somos muchas personas las que jugamos.

Así como el ajedrez, a Manuel le encantaría que el Go se introdujera en los colegios; y empezará por intentarlo ya el año que viene en el suyo, el DAD. "Sería re lindo, en Buenos Aires se dan como mini clases en escuelas", aporta.

Para Sarrouf, el Go posibilita desarrollar el razonamiento. "Tenés que saber leer secuencias, si alguien te juega en una parte que tenés que ver dónde jugar, o también ver el panorama completo del tablero para saber qué sería lo más óptimo para hacer", explica el adolescente.

Referente mendocino del juego define al Go como "guerra de guerrillas"

Nicolás Marengo es creador de juegos de mesa y profesor de ajedrez. Además de ser referente en la enseñanza local del Go. Sobre esta disciplina milenaria china destaca que sus reglas "son muy simples, muy naturales, se aprende muy rápido", pero sin embargo "el juego es de una profundidad monstruosa, y eso es lo que lo hace tan lindo".

Las reglas del juego Go son muy simples, muy naturales, se aprende muy rápido; pero el juego es de una profundidad monstruosa, y eso es lo que lo hace tan tan lindo. Las reglas del juego Go son muy simples, muy naturales, se aprende muy rápido; pero el juego es de una profundidad monstruosa, y eso es lo que lo hace tan tan lindo.

Juego Go chino.jpeg El profesor de Go asegura que las reglas del juego son claras y simples pero la dinámica le da una profundidad muy grande. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Marengo distingue el ajedrez del Go mediante el modo estratégico que plantea uno y el otro. "El Go es una guerra de guerrillas, no es una guerra frontal donde hay que aniquilar al adversario como ocurre en el ajedrez", declara. Y completa: "El Go significa juego de rodear y entonces hay que rodear al otro, pero en ese rodear al otro se van negociando territorios y gana quien se queda con el 50,1 del territorio o más".

El referente de este juego en Mendoza comenta que las juntadas de Go son inconstantes, y que ahora en este último tiempo han empezado a consolidarse una vez a la semana, todos los sábados a las 18.30, en una vereda de la Arístides que les cede la dueña de casa, Elida Spanocha.

Nicolás confirma que "en Argentina es poco conocido el juego y no es tan practicado, justamente porque no se lo conoce, porque hay millones de personas que le gustan los juegos de estrategia, el tema del ajedrez lo demuestra".

Sobre su alumno Manuel Sarrouf refiere que "llegó un día con su tablerito, tendría 10 años, yo notaba que cada cosa que le enseñaba él la asimilaba, tenía facilidad para el juego". Y asegura: "Es un excelente pibe que además mantiene la humildad, no lo presionan para nada en la casa, así que tiene todas las condiciones no sólo técnicas sino psicológicas para seguir avanzando".

Manuel le enseñó a su familia jugar al Go pero ellos no lo practican

Manuel además practica fútbol dos veces a la semana, en una escuelita cerca de su casa, en el Kilómetro 11 de Guaymallén. Es el hermano del medio de dos mujeres, Alma de 16 años y Clara de 11; a las que todavía no puede persuadirlas para que les guste el juego y así practicarlo con ellas.

Tampoco sus padres, Cecilia Parnisari y David Sarrouf, lo juegan demasiado. "Solo lo hacen a veces pero no juegan mucho, tampoco mi tío que me regaló el juego sabía de qué se trataba", cuenta Manuel, quien dice que le enseñó a toda la familia a jugarlo pero por ahora él es el único que se enganchó.

Manuel Sarrouf juega al fútbol con sus amigos.jpeg Manuel juega a la pelota con sus amigos y va dos veces por semana a una escuelita de fútbol cerca de su casa, en el Kilómetro 11. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

De todos modos, su tío abuelo, Carlos Méndez, y su esposa Alicia deben estar orgulloso de haber elegido tan bien aquel regalo de cumpleaños para Manuel.