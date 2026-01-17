Manejaba borracho su moto, tuvo un accidente y cayó a un canal de riego en Lavalle

El conductor de una moto que viajaba alcoholizado -tenía una alcoholemia positiva de casi 8 veces más de lo permitido para conducir- resultó gravemente herido en la madrugada de este sábado tras caer a un canal de riego en el departamento de Lavalle.
El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 de este sábado y un llamado al 911 alertó sobre un accidente protagonizado por un motociclista en la intersección de calles El Pantano y 3 de Mayo, en Lavalle.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que la moto ya había sido retirada por familiares del herido, mientras esperaban la asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado.
Lo que se supo en el lugar del accidente es que la víctima de 42 años perdió el control de su moto, lo que provocó la violenta caída hacia en interior de un canal de riego.
El motociclista borracho que terminó con un accidente
Los médicos de la ambulancia lo asistieron en el lugar y lo trasladaron al Hospital Sícoli, de Lavalle, donde diagnosticaron severas heridas por accidente y quedó internado en observación, a la espera de la evolución de su cuadro clínico.
Antes de ser trasladado al hospital, la Policía Vial le hizo un test de alcoholemia en el lugar del accidente, el cual confirmó que tenía 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre, a pesar que la Ley de Tránsito permite hasta 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre para los motociclistas.