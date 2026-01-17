Manejaba borracho su moto, tuvo un accidente y cayó a un canal de riego en Lavalle

Lo que se supo en el lugar del accidente es que la víctima de 42 años perdió el control de su moto, lo que provocó la violenta caída hacia en interior de un canal de riego.

El motociclista borracho que terminó con un accidente

Los médicos de la ambulancia lo asistieron en el lugar y lo trasladaron al Hospital Sícoli, de Lavalle, donde diagnosticaron severas heridas por accidente y quedó internado en observación, a la espera de la evolución de su cuadro clínico.

Antes de ser trasladado al hospital, la Policía Vial le hizo un test de alcoholemia en el lugar del accidente, el cual confirmó que tenía 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre, a pesar que la Ley de Tránsito permite hasta 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre para los motociclistas.