Triple crimen de Florencio Varela: Perú aprobó la extradición de "Pequeño J", el principal acusado.

Las tres chicas fueron asesinadas en setiembre de 2025 en una casa de Florencio Varela, luego de ser recogidas por una camioneta en cercanías de la rotonda de La Tablada, engañadas de que iban a ser llevadas a una fiesta en una quinta. Por el brutal triple crimen ya se encuentran detenidas otras ocho personas que participaron en la brutal matanza.

Valverde Victoriano, de 20 años, luego del triple crimen, se fugó del conurbano bonaerense y fue detenido más de 10 días más tarde por la policía peruana en Pucusana, una localidad situada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.

Según informaron medios peruano, en las próximas horas quedarán definidas con las autoridades argentinas la entrega y el traslado del detenido al país, que incluirá la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina.

La ley que rige en el vecino país establece que antes de entregarlo, las autoridades peruanas deben chequear que Valverde Victoriano no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en su país de nacimiento; si hay alguna causa abierta, se aplazará la extradición.

Bs As crimen casa La casa ubicada en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena, Brenda y Lara, en setiembre del año pasado. Foto archivo Diario UNO

Asimismo, el Estado argentino debió ofrecer garantías de que se le computará al detenido el tiempo de privación de libertad que demandó el trámite de extradición en la República del Perú.

"Pequeño J" fue capturado en el momento que intentaba escapar oculto en un camión de pescado, en la Panamericana Sur en Perú, gracias al rastreo de su celular. La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol.