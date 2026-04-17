Cuatro empresas pujan por el nuevo polo en los Caballitos de Marly que incluirá un puente peatonal

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La reconversión de la zona de los Caballitos de Marly

El histórico cruce de Avenida del Libertador y Paseo Los Plátanos, frente al emblemático conjunto escultórico de los Caballitos de Marly, se encamina a una transformación total.

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza realizó la apertura de sobres para la construcción y explotación de una nueva unidad de servicio que promete modernizar el corazón del Parque General San Martín.

Cuatro firmas presentaron sus propuestas económicas y planes de inversión para quedarse con la concesión, en una competencia que ahora entra en etapa de evaluación técnica. El proyecto no es menor: busca integrar un edificio de vanguardia de 350 metros cuadrados con el paisaje histórico del paseo más importante de los mendocinos.

La apertura de sobres se realizó en la sede de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, en el marco de una licitación pública abierta, cuyas bases pudieron consultarse por internet.

“Las propuestas ingresan ahora a la etapa de evaluación técnica, económica y legal, tras la cual se definirá la adjudicación. La iniciativa forma parte del Plan de Renovación de Unidades de Servicio que impulsa el Gobierno de Mendoza para modernizar el parque y mejorar la oferta recreativa y turística para vecinos y visitantes”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

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Un puente peatonal y terrazas al aire libre

El diseño arquitectónico de la nueva unidad de servicio será uno de sus puntos más distintivos. Según el pliego, el complejo contará con un puente peatonal que conectará distintas terrazas, sumando espacios semicubiertos para disfrutar del entorno.

Las claves del nuevo edificio:

Superficie: 280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo técnico.

Infraestructura pública: construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos de alta calidad y una oficina de informes turísticos.

Entorno: una plaza de acceso de 1.000 m² y la reconstrucción de 600 m² de senderos con la tradicional teja molida del Parque.

Lo que viene

Tras este acto administrativo, una comisión evaluará la solvencia económica y la viabilidad técnica de cada oferente. Una vez adjudicada, la obra deberá respetar estrictamente la identidad paisajística del sector, asegurando que la modernidad del nuevo edificio no opaque la monumentalidad de los Caballitos de Marly, uno de los sitios más fotografiados de Mendoza.

El proyecto no solo contempla la construcción del edificio principal, sino el desarrollo de un espacio integral que combine servicios públicos con una propuesta comercial orientada al turismo y al uso recreativo del Parque.

La nueva unidad contará con una superficie total cubierta de 350 m², distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² en subsuelo destinados a áreas técnicas.

A esto se suman 115 m² semicubiertos organizados en terrazas conectadas mediante un puente peatonal, uno de los elementos arquitectónicos más distintivos de la propuesta.

El diseño incorpora además un patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando las áreas de permanencia y uso para visitantes.

En términos de infraestructura pública, se prevé la construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos con estándares de alta calidad, junto con una Oficina de Informes de 21 m² destinada a la atención y orientación turística.

La intervención también incluye una plaza de acceso de aproximadamente 1.000 m², nuevas terrazas y puentes peatonales que suman cerca de 400 m², y la reconstrucción de unos 600 m² de senderos en teja molida, material característico del Parque General San Martín, respetando su identidad histórica y paisajística.

caballitos de marly Rotonda de los Caballitos de Marly. Foto: Gobierno de Mendoza

Las 4 propuestas

El Reparo por Juansed SAS: inversión de $509.835.500 y canon mensual de $1.550.000.

Espacio Caballitos de Marly SAS: inversión de $974.817.140 y canon mensual de $1.350.000.

Mabisemi SRL: inversión de $805.805.000 y canon mensual de $2.100.000.

TMG Laurencio SRL: inversión de $840.000.000 —ampliable a $1.120.000.000— y canon mensual de $3.099.000.