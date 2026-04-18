Se acabaron las vueltas: la última decisión de la Justicia con el sommelier acusado del crimen de su madre

luciano sosto crimen sommelier palermo 2 Luciano Sosto fue condenado a prisión perpetua en el juicio por el crimen.

Luciano Sosto, quien vivía en el mismo edificio, afirmó que encontró el cuerpo y llamó a emergencias, aunque la investigación lo señaló como principal sospechoso. La hipótesis acusatoria sostenía que cometió el crimen por conflictos personales y para robarle dinero destinado a drogas y servicios sexuales.

Durante el proceso también se lo vinculó con un presunto abuso sexual, a partir del hallazgo de fosfatasa ácida prostática en la víctima del crimen, aunque no se detectaron espermatozoides ni se logró obtener un perfil de ADN concluyente.

luciano sosto crimen sommelier palermo 3 El sommelier quedó finalmente absuelto por el crimen de su madre.

El 21 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal 8 lo condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, aunque lo absolvió por el delito de abuso sexual ante la falta de acusación fiscal en esa instancia. La investigación por el crimen parecía estar totalmente encaminada.

Sin embargo, semanas después la defensa del sommelier apeló y la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la condena por el crimen al señalar falencias en el razonamiento del tribunal, lo que derivó en la liberación de Luciano Sosto. La fiscalía cuestionó esa decisión, pero su planteo finalmente fue rechazado por la Corte Suprema.