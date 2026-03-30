¿En qué cementerios están enterrados tus escritores favoritos?

Alfonsina nació en 1892 y falleció en 1938 (ahogada a los 46 años tras arrojarse al mar en Mar del Plata). Su cuerpo se encuentra en el Cementerio de la Chacarita, al igual que Roberto Arlt, Evaristo Carriego y María Elena Walsh.

Embed - LA TUMBA DE ALFONSINA STORNI, Cementerio de Chacarita (Buenos Aires)

JULIO CORTÁZAR

El escritor falleció en 1984 y se encuentra en el Cementerio de Montparnasse, París (Francia). Está junto a su esposa, la también escritora Carol Dunlop, quien falleció dos años antes que él.

JORGE LUIS BORGES

El icónico escritor argentino está enterrado en el Cementerio de Plainpalais, Ginebra, Suiza. El autor de "El Aleph" falleció en aquella ciudad europea en 1986 y allí fue enterrado bajo un árbol, llamado if, que florece en los años impares.

Embed - Visitamos la tumba en Suiza de Jorge Luis Borges, escritor de cuentos, poemas y ensayos argentino

ERNESTO SÁBATO

Los restos del autor de "Sobre héroes y tumbas" se encuentran en el Jardín de Paz, Pilar, Provincia de Buenos Aires.

ALEJANDRA PIZARNIK

La poeta argentina fue enterrada en el Cementerio Israelita de La Tablada, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sus restos descansan allí desde su fallecimiento el 25 de septiembre de 1972.

ADOLFO BIOY CASARES

También debemos mencionar el caso de varios escritores que fueron secuestrados durante la última dictadura militar argentina y de los cuales nunca se encontró su cuerpo: Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Alicia Eguren, Héctor Oesterheld, Ana María Ponce, Roberto Santoro, entre otros.