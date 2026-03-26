3 elementos que están en los cementerios y su significado

Si están en la entrada del cementerio muchas veces aluden a la tradición de "Caronte", el encargado de transportar las almas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y no levantarlas, ya que quienes practican umbanda tienen por costumbre dejar monedas para que no se no se les pegue ninguna energía del lugar.

Cementerio (2)

HUEVOS

Es una tradición rusa, pero con el paso de los años ha sido adquirida por otras comunidades. Representa la vida eterna, la resurección, el renacimiento.

Piedras cementerio judio Al dejar una piedra estamos honrando a nuestro ser querido porque es una demostración de que los familiares estuvieron presentes.

PIEDRAS

En la cultura y tradición judía, dejar una piedra en el sepulcro ayuda a demostrar que han estado allí y que la memoria de la persona continúa viva en ellos y a través de ellos. También representa eternidad.

Según el sitio web jabad.com, antiguamente las tumbas estaban cubiertas con piedras y cuando se visitaba una tumba se rellenaba con mas piedras para asegurarse que el lugar no sea abandonado y eventualmente profanado.

Además, la piedra tiene la particularidad ser una creación muy antigua y de vida muy larga, y podría decirse que es "eterna" en cierto modo. Esto refleja un poco la visión del judaísmo frente a la muerte, cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte sabemos que el alma sigue existiendo y lo único que se fue es el cuerpo el alma es eterna, la flor tiene corta vida y rápidamente se marchita demostrando justamente lo contrario la fragilidad del cuerpo.