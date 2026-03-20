Los sepelios son momentos de extrema sensibilidad, donde las familias atraviesan escenas de profundo dolor al despedir a un ser querido. Sin embargo, lo que debía ser un último adiós solemne y respetuoso en un cementerio de México, se transformó en una escena de terror y desconcierto que recorre el mundo a través de un video viral desde este jueves 19 de marzo.
Video horroroso en un cementerio: un ataúd cayó desde las alturas y quedó abierto frente a los deudos
El dramático episodio ocurrió en México mientras los trabajadores intentaban colocar el féretro en un nicho elevado. El video del accidente se volvió viral y desató una fuerte polémica en las redes sociales
El incidente no se debió a un fenómeno sobrenatural, sino a una falla que terminó de la peor manera posible.
Un accidente muy particular en el cementerio
En las imágenes que han circulado masivamente por redes sociales como X (antes Twitter) y TikTok, se observa el preciso instante en que un grupo de personas le da el último adiós a su familiar. La ceremonia parecía transcurrir con normalidad hasta que llegó el momento de depositar el ataúd en su lugar de descanso definitivo: una gaveta situada en la parte más alta de un pabellón de nichos.
Para alcanzar esa altura, los trabajadores del cementerio utilizaban una estructura de soporte improvisada, elaborada a base de tablones de madera, lo que se conoce como andamio.
Mientras los operarios maniobraban con el pesado féretro sobre sus hombros, el andamio no resistió la carga y colapsó repentinamente. El estruendo de la madera rompiéndose fue seguido por el grito de horror de los presentes: el ataúd cayó estrepitosamente desde varios metros de altura impactando seco contra el piso de cemento.
El shock de los familiares
Lo más impactante del video, y lo que generó el mayor revuelo, fue que producto del violento golpe, la tapa del féretro se abrió por completo. Esto provocó que el cuerpo del difunto saliera despedido y quedara tendido en el suelo, a la vista de todos sus seres queridos. Los familiares, que ya estaban vulnerables por el duelo, entraron en un estado de shock absoluto, entre llantos y reclamos hacia el personal del cementerio.
Rápidamente, los asistentes y otros trabajadores intentaron intervenir para auxiliar a los operarios que cayeron junto a la estructura y para intentar restablecer la normalidad de la ceremonia, devolviendo los restos al ataúd en medio de un clima de extrema tensión.
Reacción, debate y hasta humor en las redes sociales
Como suele suceder con este tipo de contenidos de alto impacto, la reacción de los internautas no se hizo esperar. El video abrió un debate sobre las condiciones de seguridad y la precariedad de los materiales utilizados en algunos cementerios públicos.
Sin embargo, el anonimato de las redes también dio lugar a comentarios cargados de humor negro que se volvieron tendencia como:
- "Lo terminaron de matar".
- "Afortunadamente el muerto terminó sin lesiones".
- "Si no estaba muerto, lo terminaron de matar".
Estas fueron algunas de las frases más compartidas. Por otro lado, muchos usuarios salieron al cruce pidiendo respeto por la familia: "No deberían burlarse de esto, es un momento traumático que nadie debería pasar", señalaron los usuarios más indignados.