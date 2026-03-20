Video horroroso en un cementerio: un ataúd cayó desde las alturas y quedó abierto frente a los deudos

Embed - TV Azteca Veracruz on Instagram: "Un funeral terminó en caos luego de que trabajadores cayeran junto con un féretro al colapsar una estructura de madera . El ataúd se abrió y dejó al difunto expuesto. El hecho quedó grabado en video." View this post on Instagram

Para alcanzar esa altura, los trabajadores del cementerio utilizaban una estructura de soporte improvisada, elaborada a base de tablones de madera, lo que se conoce como andamio.

Mientras los operarios maniobraban con el pesado féretro sobre sus hombros, el andamio no resistió la carga y colapsó repentinamente. El estruendo de la madera rompiéndose fue seguido por el grito de horror de los presentes: el ataúd cayó estrepitosamente desde varios metros de altura impactando seco contra el piso de cemento.

El shock de los familiares

Lo más impactante del video, y lo que generó el mayor revuelo, fue que producto del violento golpe, la tapa del féretro se abrió por completo. Esto provocó que el cuerpo del difunto saliera despedido y quedara tendido en el suelo, a la vista de todos sus seres queridos. Los familiares, que ya estaban vulnerables por el duelo, entraron en un estado de shock absoluto, entre llantos y reclamos hacia el personal del cementerio.

Rápidamente, los asistentes y otros trabajadores intentaron intervenir para auxiliar a los operarios que cayeron junto a la estructura y para intentar restablecer la normalidad de la ceremonia, devolviendo los restos al ataúd en medio de un clima de extrema tensión.

Reacción, debate y hasta humor en las redes sociales

Como suele suceder con este tipo de contenidos de alto impacto, la reacción de los internautas no se hizo esperar. El video abrió un debate sobre las condiciones de seguridad y la precariedad de los materiales utilizados en algunos cementerios públicos.

Sin embargo, el anonimato de las redes también dio lugar a comentarios cargados de humor negro que se volvieron tendencia como:

"Lo terminaron de matar".

"Afortunadamente el muerto terminó sin lesiones".

"Si no estaba muerto, lo terminaron de matar".

Estas fueron algunas de las frases más compartidas. Por otro lado, muchos usuarios salieron al cruce pidiendo respeto por la familia: "No deberían burlarse de esto, es un momento traumático que nadie debería pasar", señalaron los usuarios más indignados.