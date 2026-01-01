"Me destruye": la madre que decidió pasar Año Nuevo en el cementerio

Encima, en los últimos días, uno de los detenidos por el homicidio, Alan Benjamín Ávalos, solicitó la excarcelación, aunque la particular damnificada y la fiscalía se opusieron, pero eso no quitó el hecho de que esa sensación de injusticia había vuelto

"Quizás, Lara estudiaría en la universidad hoy en día, haría una carrera porque ella quería estudiar ingeniería agrónoma, pero le quitaron todas las posibilidades", explicó su madre, que mostró la diferencia entre ella y los familiares de los detenidos por el crimen de su hija Lara Fernández.

"Me quedé con el dolor, mientras los familiares de los detenidos pueden ir a verlos, les llevan comida y lo que quieran, cuentan el beneficio de tener celulares y un montón de cosas, mientras que su hermana y yo, u otras familias, quedaron destruidas", aseveró la madre de Lara Fernández.

lara fernandez

Pasar Año Nuevo en el cementerio

Sin embargo, la madre de Lara Fernández encontró un objetivo fundamental: "Seguimos en lucha para que salgan las leyes. Los tiempos de la justicia son extensos y los nuestros no". Asimismo, afirmó: "Son días difíciles para mí y la familia porque para nosotros no existe una navidad ni año nuevo. El 1 de enero estoy a las 9 de la mañana en el cementerio y así va a ser hasta el día que me muera. Ya no me dan ganas de festejar nada, pero se sigue por la familia y porque hay que cambiar las leyes".