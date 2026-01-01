"Esta fecha me destruye", dice Laura Fernández, la mamá de Lara Fernández, la adolescente que fue asesinada el 1 de enero de 2022 durante un asalto a mano armada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
"Me destruye": la madre que decidió pasar Año Nuevo en el cementerio
Laura Fernández, la madre de Lara Fernández, explicó como vive cada Año Nuevo después de lo sucedido con su hija en el 2022
A partir de ese momento, cada Año Nuevo, cada 1 de enero, dejó de ser sinónimo de festejos y pasó a ser una fecha cargada de dolor y tragedia para ella.
"Más allá de que sea el cuarto año, es como si hubiera sido ayer", explicó Laura, que aún no puede entender porqué mataron a su hija: "La perdí por un celular, es una mierda, muy injusto".
Encima, en los últimos días, uno de los detenidos por el homicidio, Alan Benjamín Ávalos, solicitó la excarcelación, aunque la particular damnificada y la fiscalía se opusieron, pero eso no quitó el hecho de que esa sensación de injusticia había vuelto
"Quizás, Lara estudiaría en la universidad hoy en día, haría una carrera porque ella quería estudiar ingeniería agrónoma, pero le quitaron todas las posibilidades", explicó su madre, que mostró la diferencia entre ella y los familiares de los detenidos por el crimen de su hija Lara Fernández.
"Me quedé con el dolor, mientras los familiares de los detenidos pueden ir a verlos, les llevan comida y lo que quieran, cuentan el beneficio de tener celulares y un montón de cosas, mientras que su hermana y yo, u otras familias, quedaron destruidas", aseveró la madre de Lara Fernández.
Pasar Año Nuevo en el cementerio
Sin embargo, la madre de Lara Fernández encontró un objetivo fundamental: "Seguimos en lucha para que salgan las leyes. Los tiempos de la justicia son extensos y los nuestros no". Asimismo, afirmó: "Son días difíciles para mí y la familia porque para nosotros no existe una navidad ni año nuevo. El 1 de enero estoy a las 9 de la mañana en el cementerio y así va a ser hasta el día que me muera. Ya no me dan ganas de festejar nada, pero se sigue por la familia y porque hay que cambiar las leyes".