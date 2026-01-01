De festejar Año Nuevo a ser brutalmente asesinados: la historia de Jesús Cañisaire y Carla Bellot

En la noche de Año Nuevo tocaría "Nueva Onda" una banda integrada por amigos de la pareja. Por ese motivo, tanto Carla como Jesús terminarían asistiendo a una discoteca que funcionaba de manera clandestina y había sido clausurado varias veces.

Todo marchaba bien y normal, ya que la ambos enviaron varias fotos de cómo disfrutaba de la noche de Año Nuevo. Sin embargo, cerca de las 7 de la mañana, los teléfonos se apagaron y nunca más hubo un contacto.

Carla tenía que presentarse a trabajar y nunca llegó, por lo que las familias decidieron radicar la denuncia. Como no podía ser de otra forma, el caso se centró en el boliche, que ni siquiera tenía cámaras de seguridad para comprobar lo que había pasado.

La investigación parecía estancada, hasta que, finalmente, los teléfonos se activaron en otros dispositivos. Uno de los rastreos condujo a Israel León, cuya detención resultó clave.

León explicó que fue a bailar con un grupo de personas dentro de los que se encontraba Micaela, quien tenía el método de ganarse la confianza de personas alcoholizadas para robarles. Ahí cayó la pareja.

asesinato, pareja Los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición.

Lo que sucedió fue que le propusieron a Carla y a Jesús seguir tomando en otro lado. Estos aceptaron, todos se fueron en un taxi, y en la casa comenzaron las discusiones.

El robo que terminó en un brutal asesinato

Jesús Canisaire se dio cuenta de que le habían robado el celular, y fue golpeado brutalmente por otros hombres. Mientras él estaba inconsciente, estos abusaron sexualmente de Carla. Jesús quiso defenderla y fue golpeado hasta morir.

Carla por su parte, sobrevivió varios días antes de morir. Según el informe forense, estuvo en coma entre siete y nueve días tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

Los cuerpos fueron metidos en bolsas de arpillera y permanecieron varias horas en la casa. Luego, el grupo los trasladó hasta el río Orcoyahuira y los tiró al embovedado, donde fueron encontrados luego de 19 días.

El caso tomó relevancia inmediata, y hasta el presidente Evo Morales se mostró afectado por lo sucedido. Finalmente, todos los involucrados fueron condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinato, abuso y femicidio.

Así fue como esta pareja, que se había conocido en la localidad de San Isidro, llevaba diez años y tenía planes de compromiso a futuro, terminó formando parte de uno de los crímenes más horrorosos dentro de América Latina en los últimos años.