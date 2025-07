Desde el jardín hasta el altar: una historia de amor sembrada en la infancia

La pintura de Nicolás Rocha y Melody Moro, que se conocieron en el jardín semana de la dulzura.jpg La pintura realizada por una artista de Buenos Aires, Gisela Liwchtiz. El cuadro adorna el hogar de los Rocha. Gentileza

Pero fue un hecho doloroso el que selló definitivamente sus destinos. El 16 de noviembre de 2019, Sebastián Moro —hermano de Melody y periodista— fue asesinado en Bolivia en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales. En medio de ese espanto, Nicolás apareció de nuevo. Estuvo presente, acompañó desde lo afectivo y se mantuvo en contacto durante los días más oscuros.

"Siempre la amé", dice Nicolás de su esposa

“Fue un sostén fundamental. Me prometió que no se alejaría nunca, y así fue. En ese dolor, volvimos a coincidir como pareja”, recuerda Melody. Él, por su parte, asegura: “Siempre la amé. De niños ya me cargaban y me daba vergüenza, pero era cierto”.

Nicolás Rocha y Melody Moro, casamiento.jpg El 4 de noviembre de 2023. Casamiento después de 37 años de haberse conocido en el jardín. Gentileza

En plena pandemia, cuando los permisos para circular se regían por la terminación del DNI, descubrieron que ambos compartían el número. Salían juntos, caminaban, se encontraban. “Todo se fue dando de manera natural. Me enamoró su fortaleza y su corazón”, cuenta Nicolás.

Ambos habían formado sus propias familias: él es papá de Tomás, de 19 años; y Melody, mamá de Sabina, de 14. Sin embargo, el amor entre ellos creció sin prisa ni pausa. El 4 de noviembre de 2023 decidieron casarse al aire libre, con un festejo rodeado de amigos, familia y recuerdos.

Una boda al aire libre y con espíritu artesanal

La boda tuvo un espíritu artesanal y comunitario. Las madres —Raquel y Liliana—, amigas desde hace cuatro décadas, encabezaron la organización. Hubo detalles hechos a mano, recuerdos compartidos y un jardín que se convirtió en escenario de un reencuentro que parecía escrito desde la infancia. “Todo fue a pulmón y con mucho amor. La decoración, los souvenirs, el pasto... cada cosa tuvo una historia”, cuenta Melody.

La ceremonia fue tan simbólica como emotiva. Incluso una artista, Gisela Liwchtiz, pintó para ellos la foto de aquel primer día de jardín, en la que aparecen de pie, tomados de la mano, con la bandera argentina flameando al fondo. Ese retrato hoy ocupa un lugar especial en su casa.

La boda de Melody Moro y Nico Rocha semana de la dulzura.jpg La boda de Melody y Nicolás, al aire libre y con familias amigas de toda una vida. Gentileza

Durante un año vivieron en casas separadas, hasta que finalmente unificaron sus hogares. Hoy comparten la vida, los proyectos, los duelos y la alegría de haber llegado, juntos, a destino.

“Creo que el amor se intuye, siempre estuvo ahí”, dice Melody. “Celebramos este amor que resistió todo: la distancia, el tiempo, el dolor. Y elegimos creer en eso, en que vale la pena apostar, incluso cuando parece imposible”, concluye Nicolás.