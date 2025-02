Netflix ha estrenado recientemente La ciudad de mentiras protagonizada por Johnny Depp, que muestra al espectador la investigación de los asesinatos no resueltos de los icónicos raperos Tupac Shakur y The Notorious B.I.G., acontecidos en septiembre de 1996 y marzo de 1997, respectivamente.

ciudad.jpg Johnny Depp brilla en Netflix con una dura historia basada en hechos reales

Basada en el libro LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records’ Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal del periodista Randall Sullivan, la película explora una de las teorías más controvertidas sobre los crímenes, apuntando al empresario musical Suge Knight y a una supuesta complicidad dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles.