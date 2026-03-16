El dólar volvió a bajar y el riesgo país superó los 600 puntos

En otra jornada volátil por el conflicto en Medio Oriente, que dejó al riesgo país arriba de los 600 puntos, el dólar oficial en Banco Nación perdió $5 y cerró este lunes vendiéndose a $ 1.415. Mientras, el dólar blue volvió a subir y el mayorista a caer.
El dólar paralelo sumó $10 para alcanzar $1.425. Mismo valor que el de la divisa formal en algunos bancos, como Supervielle y Patagonia, en tanto que en otros la pizarra terminó la primera jornada de la semana en $1.420 (BBVA).
Por su parte, el dólar mayorista, referencia del mercado y el Banco Central, no deja de bajar. Este lunes cerró en $1.396 tras perder $4 y seguir despegándose del umbral de $1.400 y de la banda cambiaria máxima que el organismo fijó en $1.632,48.
Tampoco se abstrajo de la tendencia a la baja (salvo el blue) el dólar tarjeta. Producto de una leve baja de $3 cerró a $1.853,35 en promedio, incluído el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.
Qué pasó con el dólar MEP, los activos argentinos y el riesgo país
Los dólares financieros, en tanto, volvieron a atravesar altibajos. Fue al cabo de un lunes en el que se revirtió la tendencia del viernes, cuando subió el oficial y bajó el blue
Por un lado, el Dólar MEP, que había llegado a $1.418 al promediar la jornada ya había alcanzado los $1.420. En cambio, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) terminó en $1.469,36 luego de haber escalado previamente hasta los $1.466.
Con los mercados en vilo por una guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán que se dilata, los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país superó los 600 puntos.
Las acciones del Merval operaron mayormente con una leve baja de 0,3%, mientras que los ADR también reflejaron mayoría de bajas.
Los bonos de la muestra tuvieron un leve avance, pero el riesgo oaís pasó a 601 puntos por mejora en los bonos americanos.