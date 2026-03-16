El dólar volvió a bajar y el riesgo país superó los 600 puntos

Tampoco se abstrajo de la tendencia a la baja (salvo el blue) el dólar tarjeta. Producto de una leve baja de $3 cerró a $1.853,35 en promedio, incluído el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

dolares (8) El dólar inició a la baja esta nueva semana.

Qué pasó con el dólar MEP, los activos argentinos y el riesgo país

Los dólares financieros, en tanto, volvieron a atravesar altibajos. Fue al cabo de un lunes en el que se revirtió la tendencia del viernes, cuando subió el oficial y bajó el blue

Por un lado, el Dólar MEP, que había llegado a $1.418 al promediar la jornada ya había alcanzado los $1.420. En cambio, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) terminó en $1.469,36 luego de haber escalado previamente hasta los $1.466.

Con los mercados en vilo por una guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán que se dilata, los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país superó los 600 puntos.

Las acciones del Merval operaron mayormente con una leve baja de 0,3%, mientras que los ADR también reflejaron mayoría de bajas.

Los bonos de la muestra tuvieron un leve avance, pero el riesgo oaís pasó a 601 puntos por mejora en los bonos americanos.