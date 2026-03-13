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El dólar cerró la semana con un aumento en el Banco Nación a diferencia del blue que bajó $5

El dólar mayorista finalizó este viernes con una leve tendencia al alza y se ubicó en los $1.400 para la venta. En el Banco Nación, el minorista quedó en $1.420

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El dólar blue se ofreció este viernes a $1.419 para la venta en las cuevas de la city mendocina.

El dólar blue se ofreció este viernes a $1.419 para la venta en las cuevas de la city mendocina.

En un cierre de jornada marcado por la volatilidad, el dólar mayorista finalizó este viernes con una leve tendencia al alza, ubicándose en los $1.400 para la venta. A pesar de este avance marginal de $5 sobre el final de la rueda, la divisa acumuló una caída superior al 1% en los últimos 5 días.

Este movimiento se produce en un escenario complejo, donde el mercado local intenta asimilar un dato de inflación de febrero que dejó un sabor agridulce en los despachos oficiales y privados: 2,9%.

El comportamiento del tipo de cambio se mostró notablemente desacoplado de la tendencia global. Mientras en la city porteña el peso recuperaba algo de terreno, el índice dólar a nivel internacional se fortaleció un 1,3%. Esta presión externa coincidió con un fenómeno que no se veía desde el inicio del año: el barril de petróleo volvió a perforar el techo de los U$S100 por primera vez en este 2026, impulsado por una demanda global que parece no dar tregua.

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El d&oacute;lar minorista subi&oacute; $5 en las pizarras del Banco Naci&oacute;n.

El dólar minorista subió $5 en las pizarras del Banco Nación.

El dólar en el Banco Nación y la cotización de los financieros

En el mercado minorista, la pizarra del Banco Nación marcó un aumento del dólar de $5 en relación a la jornada anterior y lo ubicó en los $1.420, mientras que el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central se situó en $1.415,85.

El denominado dólar tarjeta -que incluye el recargo del 30% por Impuesto a las Ganancias- alcanzó los $1.846, consolidándose como la cotización más alta del sistema.

La brecha cambiaria también dio señales de reacomodamiento. Con el mayorista a $1.400, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria (fijado este viernes en $1.627,97) se estiró hasta el 16%.

En tanto, las cotizaciones financieras operaron con disparidad: el dólar MEP subió apenas 0,6% para quedar en $1.424,34, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 2% hasta los $1.486,94. En la vereda opuesta, el dólar blue mostró signos de debilidad y retrocedió $5 hasta los $1.419 en la city mendocina, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires.

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