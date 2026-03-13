El dólar cerró la semana con un aumento en el Banco Nación a diferencia del blue que bajó $5

En un cierre de jornada marcado por la volatilidad, el dólar mayorista finalizó este viernes con una leve tendencia al alza, ubicándose en los $1.400 para la venta. A pesar de este avance marginal de $5 sobre el final de la rueda, la divisa acumuló una caída superior al 1% en los últimos 5 días.
Este movimiento se produce en un escenario complejo, donde el mercado local intenta asimilar un dato de inflación de febrero que dejó un sabor agridulce en los despachos oficiales y privados: 2,9%.
El comportamiento del tipo de cambio se mostró notablemente desacoplado de la tendencia global. Mientras en la city porteña el peso recuperaba algo de terreno, el índice dólar a nivel internacional se fortaleció un 1,3%. Esta presión externa coincidió con un fenómeno que no se veía desde el inicio del año: el barril de petróleo volvió a perforar el techo de los U$S100 por primera vez en este 2026, impulsado por una demanda global que parece no dar tregua.
El dólar en el Banco Nación y la cotización de los financieros
En el mercado minorista, la pizarra del Banco Nación marcó un aumento del dólar de $5 en relación a la jornada anterior y lo ubicó en los $1.420, mientras que el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central se situó en $1.415,85.
El denominado dólar tarjeta -que incluye el recargo del 30% por Impuesto a las Ganancias- alcanzó los $1.846, consolidándose como la cotización más alta del sistema.
La brecha cambiaria también dio señales de reacomodamiento. Con el mayorista a $1.400, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria (fijado este viernes en $1.627,97) se estiró hasta el 16%.
En tanto, las cotizaciones financieras operaron con disparidad: el dólar MEP subió apenas 0,6% para quedar en $1.424,34, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 2% hasta los $1.486,94. En la vereda opuesta, el dólar blue mostró signos de debilidad y retrocedió $5 hasta los $1.419 en la city mendocina, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires.