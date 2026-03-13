El dólar cerró la semana con un aumento en el Banco Nación a diferencia del blue que bajó $5

dolar, rituales El dólar minorista subió $5 en las pizarras del Banco Nación.

El dólar en el Banco Nación y la cotización de los financieros

En el mercado minorista, la pizarra del Banco Nación marcó un aumento del dólar de $5 en relación a la jornada anterior y lo ubicó en los $1.420, mientras que el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central se situó en $1.415,85.

El denominado dólar tarjeta -que incluye el recargo del 30% por Impuesto a las Ganancias- alcanzó los $1.846, consolidándose como la cotización más alta del sistema.

La brecha cambiaria también dio señales de reacomodamiento. Con el mayorista a $1.400, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria (fijado este viernes en $1.627,97) se estiró hasta el 16%.

En tanto, las cotizaciones financieras operaron con disparidad: el dólar MEP subió apenas 0,6% para quedar en $1.424,34, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 2% hasta los $1.486,94. En la vereda opuesta, el dólar blue mostró signos de debilidad y retrocedió $5 hasta los $1.419 en la city mendocina, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires.