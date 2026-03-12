Con un dólar estable en $1.415 y otra suba del blue, el mayorista cayó por tercera rueda consecutiva

En los bancos, pese a la estabilidad de la cotización del Nación, hubo subas y bajas. Con todo, el precio del dólar llegó a tocar los $1.425 (Patagonia, BBVA).

Banco Central.jpg El Banco Central, que no logra recuperar reservas, volvió a ajustar la banda cambiaria máxima y se extiende la brecha con el dólar mayorista

Qué implicó otra caída del dólar mayorista

El nuevo valor del mayorista, frente a la banda cambiaria máxima que administra el Banco Central para intervenir o no en el mercado y este jueves fijó en $1.626,47, marcó una nueva brecha de 16,6%.

En ese contexto, el volumen operado en el segmento contado superó los U$S527,1 millones.

Por el contrario, los financieros registraron una nueva suba aunque en distinta proporción. Luego de varios altibajos, fue la primera jornada en la que tanto el dólar MEP como el CCL registraron un repunte.

El dólar MEP sumó $12 y así se ubicó en $1.414,37 para la venta. En tanto, para el Contado con Liquidación fue una suba leve pero suficiente para cerrar más arriba: $1.458,89.

Mientras, ante el conflicto bélico en Medio Oriente y la suba del barril de petróleo, el contexto internacional mantiene su impacto sobre las reservas brutas. Se lo atribuye sobre todo a la caída en la cotización del oro, un factor que explica parte de la volatilidad reciente en las arcas del Banco Central.

A pesar de ello, el balance de intervenciones cambiarias del año sigue siendo positivo. No obstante, ya perdió reservas netas por U$S1.239 millones.