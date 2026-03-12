Con un dólar estable en $1.415 y otra suba del blue, el mayorista cayó por tercera rueda consecutiva

Con una suba de $5 del dólar blue, que alcanzó los $1.420, volvió a romperse el equilibrio de las cotizaciones este jueves 12 de marzo. Es que el dólar oficial cerró por segundo día consecutivo en $1.415 para la venta en la pizarra del Banco Nación, mientras el mayorista sumó su tercera rueda a la baja.
La caída del dólar mayorista, referencia para el mercado y la política cambiaria del Banco Central, siguió profundizándose por debajo de los $1.400. De hecho, tocó los $1.394 al cabo de la penúltima ronda de la semana.
Esa nueva baja coincidió con el "roll over" de 108,9% logrado por el Tesoro, que renovó vencimientos por $9,5 billones. Y con la colocación de un bono por U$S150 millones a vencer en la previa de las próximas elecciones, en octubre del 2027.
En los bancos, pese a la estabilidad de la cotización del Nación, hubo subas y bajas. Con todo, el precio del dólar llegó a tocar los $1.425 (Patagonia, BBVA).
Qué implicó otra caída del dólar mayorista
El nuevo valor del mayorista, frente a la banda cambiaria máxima que administra el Banco Central para intervenir o no en el mercado y este jueves fijó en $1.626,47, marcó una nueva brecha de 16,6%.
En ese contexto, el volumen operado en el segmento contado superó los U$S527,1 millones.
Por el contrario, los financieros registraron una nueva suba aunque en distinta proporción. Luego de varios altibajos, fue la primera jornada en la que tanto el dólar MEP como el CCL registraron un repunte.
El dólar MEP sumó $12 y así se ubicó en $1.414,37 para la venta. En tanto, para el Contado con Liquidación fue una suba leve pero suficiente para cerrar más arriba: $1.458,89.
Mientras, ante el conflicto bélico en Medio Oriente y la suba del barril de petróleo, el contexto internacional mantiene su impacto sobre las reservas brutas. Se lo atribuye sobre todo a la caída en la cotización del oro, un factor que explica parte de la volatilidad reciente en las arcas del Banco Central.
A pesar de ello, el balance de intervenciones cambiarias del año sigue siendo positivo. No obstante, ya perdió reservas netas por U$S1.239 millones.