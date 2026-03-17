Condenaron a ex funcionarios de la gestión de Paco Pérez por hechos de corrupción

Juan Manuel Tejada ex Director de Ganadería Juan Manuel Tejada, ex director de Ganadería de Mendoza.

Penas para otros ex funcionarios de Paco Pérez

Por su parte, Javier Romo, exencargado de compras, fue condenado a tres años de prisión en suspenso. En su caso, la inhabilitación para ejercer funciones en el Estado es perpetua.

La causa también involucró las imputaciones de Rodolfo Daniel Narváez -ex jefe de la dirección de Habilitación-, Andrea Lois -ex encargada de imputaciones contables- y Graciela Segura, esta última señalada por el delito de estafa en su rol de jefa del departamento contable.

Polo Judicial.jpg La Justicia condenó a los exfuncionarios de Paco Pérez. Entre otras irregularidades, se los acusó de haber contratado a proveedores "fantasma".

Corrupción en Ganadería

Cinco ex funcionarios de la gestión de Francisco Paco Pérez llegaron a este juicio acusados de truchar facturas de presuntos proveedores de la dirección de Ganadería, que en realidad prestaban servicios "fantasma".

Según contó Diario UNO, de la investigación se desprende que esos ex funcionarios usaron facturas falsificadas expedidas por diversos monotributistas en las cuales se acreditaba la prestación de esos supuestos servicios. Sin embargo, los titulares reales de esas facturas confirmaron que nunca fueron proveedores, y negaron haber encargado la impresión de facturas en la imprenta que figura en los documentos investigados.

El fraude que se les imputó, calculado sobre los valores del 2013, asciende a $252.903,72. Eso se desprende del cálculo de un lucro indebido en perjuicio del Estado Provincial, obtenido a través de 56 operaciones fraudulentas.

En el expediente también se menciona un pago de $6.794.690,03 a la Fundación Coprosamen, el cual presentó deficiencias formales y un procedimiento administrativo irregular, lo que también es considerado como un elemento de prueba en la causa.