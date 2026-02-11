La Ciudad se prepara para recibir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año, que reunirá a reconocidas hamburgueserías de la provincia en una verdadera fiesta pensada para todo público.
Mundial de la Hamburguesa 2026: se confirmaron los 19 locales que participarán
Se realizará el próximo 20 y 21 de febrero en La Nave Cultural
La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Y ofrecerá una amplia variedad de hamburguesas para todos los gustos. En total, 19 locales formarán parte del evento.
Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas. El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.
Para completar la experiencia, el predio dispondrá de bandas en vivo, musicalización a cargo de DJs, un patio cervecero y un sector de juegos destinado a niños, con el objetivo de consolidar una propuesta integral y familiar.