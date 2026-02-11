Mundial de la Hamburguesa 2026: se confirmaron los 19 locales que participarán

La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de febrero, desde las 19 y hasta la medianoche, en el predio de la Nave Cultural. Y ofrecerá una amplia variedad de hamburguesas para todos los gustos. En total, 19 locales formarán parte del evento.

Además de la propuesta gastronómica, el Mundial de la Hamburguesa contará con una competencia en vivo que tendrá como protagonistas a 16 de los establecimientos participantes, quienes se enfrentarán bajo un formato de eliminación directa a lo largo de ambas jornadas. El público podrá disfrutar del espectáculo culinario mientras observa el trabajo de los cocineros y degusta las distintas opciones disponibles.