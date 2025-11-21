El hombre detenido en Santa Cruz acusado de asesinar a su primo a cuchilladas en Guaymallén fue extraditado este viernes y quedó a disposición de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.
Extraditaron desde Santa Cruz al hombre acusado de asesinar a cuchilladas a su primo en Guaymallén
Antonio Corzo Jofré fue extraditado este viernes desde Santa Cruz. El crimen ocurrió el 1 de febrero tras una discusión
Se trata de Antonio Corzo Jofré, quien el miércoles 12 de noviembre fue detenido en un operativo conjunto entre la División de Homicidios de la Policía de Mendoza y la Dirección de Investigaciones de la provincia patagónica.
La División de Homicidios de Mendoza concretó el traslado desde Santa Cruz hasta Mendoza por órdenes de la jueza María Alejandra Mauricio.
El detenido fue notificado de su imputación -homicidio simple- en la sede de la Oficina Fiscal 1 en Guaymallén y luego alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) para continuar con el circuito de detención.
El crimen en Guaymallén
El hecho por el que fue detenido este hombre ocurrió el 1 de febrero de este año, cuando la víctima fatal fue atacada con un arma blanca en la intersección de las calles San Lorenzo y Fournier, de Guaymallén.
El agresor llegó al lugar en motocicleta junto a otro hombre y luego de una breve discusión acuchilló a su primo.
Finalmente se dio a la fuga con su cómplice, quien aún no ha sido identificado.
La víctima agonizó por unos minutos, caminó por calle Fournier hasta Sarmiento, donde finalmente falleció en un cañaveral.