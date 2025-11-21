Extraditaron desde Santa Cruz al hombre acusado de asesinar a cuchilladas a su primo en Guaymallén

El detenido fue notificado de su imputación -homicidio simple- en la sede de la Oficina Fiscal 1 en Guaymallén y luego alojado en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada) para continuar con el circuito de detención.

El crimen en Guaymallén

El hecho por el que fue detenido este hombre ocurrió el 1 de febrero de este año, cuando la víctima fatal fue atacada con un arma blanca en la intersección de las calles San Lorenzo y Fournier, de Guaymallén.

El agresor llegó al lugar en motocicleta junto a otro hombre y luego de una breve discusión acuchilló a su primo.

Finalmente se dio a la fuga con su cómplice, quien aún no ha sido identificado.

La víctima agonizó por unos minutos, caminó por calle Fournier hasta Sarmiento, donde finalmente falleció en un cañaveral.