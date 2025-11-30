Adiós a las canas: cómo es el tinte casero de 3 ingredientes que fortalece el cabello y es fácil de hacer

1 taza de hojas de salvia seca.

1 taza de hojas de romero seco.

2 tazas de agua.

Una vez que se tienen todos los ingredientes para el tinte casero anti canas, hay que colocar las hojas y el agua en una olla y esperar a que hiervan a fuego lento durante unos 30 minutos o hasta que el líquido se vea oscuro y se haya reducido a la mitad.

Después, hay que dejar que se enfríe y colar para que las hojas queden afuera de la infusión, la que luego se vierte sobre el cabello. Es importante que este se encuentre limpio y procurar que la infusión cubra todas las canas.

CANAS, TINTE CASERO.jpg

Finalmente, se debe secar el cabello como siempre. Hay que tener en cuenta que este tinte casero opera gradualmente, por lo que si la operación se repite varias veces, el pelo quedará más oscuro.

Asimismo, al estar hecho con salvia y romero, este tinte casero, además de cubrir las canas, va a fortalecer el cabello y estimular el cuerro cabelludo, además de darle un gran aroma a la melena.