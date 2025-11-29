La UCR endureció críticas al PJ y busca consolidar el cambio en San Rafael rumbo a febrero

La Unión Cívica Radical de Mendoza realizó un acto este sábado en un bastión peronista, como es el departamento de San Rafael, gobernado históricamente por el peronismo. Dos dirigentes de peso de Cambia Mendoza, como es el presidente de la UCR, Andrés Lombardi y la vicegobernadora, Hebe Casado, apuntaron directamente a la gestión municipal y a la conducción de los hermanos Félix, a quienes acusaron de frenar el desarrollo del departamento y de instalar debates “vacíos” para evitar rendir cuentas.
El encuentro, que reunió a dirigentes, legisladores y militantes, funcionó como una demostración de fuerza tras el resultado de octubre, cuando Cambia Mendoza + La Libertad Avanza derrotó a Emir Félix en su propio territorio. Ese antecedente fue interpretado por la UCR como el comienzo de un ciclo político que podría desplazar al oficialismo municipal en 2027.
Lombardi abrió el acto con cuestionamientos directos al peronismo local. Subrayó que la derrota de Félix fue “histórica” y una señal clara de cansancio social.
“Ha sido histórico que los Félix pierdan en San Rafael. Hoy el que perdió en su distrito fue Emir Félix, y eso demuestra que San Rafael está cambiando”, remarcó.
Lombardi acusó al municipio de promover debates “absurdos”, como el de la autonomía municipal, para evitar abordar temas de gestión. Y contrapuso ese enfoque con el trabajo de los intendentes de Cambia Mendoza:
“Mientras nuestros intendentes ponen preventores, cámaras y centros de monitoreo, en San Rafael se esconden detrás de una elección de constituyentes”.
Críticas al PJ por desdoblamiento de las elecciones para el 22 de febrero
Además criticó el desdoblamiento electoral —que calificó de “especulación política”— y cuestionó la falta de avances en obras claves como el gasoducto: “Hace seis años que vienen con eso y no lo inauguran nunca. Vamos a terminar nosotros la ruta 143 antes de que ellos terminen ese gasoducto”.
La vicegobernadora profundizó los cuestionamientos, rechazando la narrativa del peronismo local que responsabiliza a la provincia por el estancamiento del departamento.
Casado enumeró inversiones provinciales en salud, educación, conectividad y obras en escuelas, y apuntó contra dos banderas recurrentes del peronismo sanrafaelino: la seguridad y la lucha antigranizo.
“Cuando los corran por la izquierda, díganles: saquen punteros y pongan preventores en la calle”.
“El 75% de la lucha antigranizo la paga la provincia. El 25% restante lo cobra el municipio en la boleta de la luz. No mientan más”.
Casado aseguró que el oficialismo municipal “está en caída” y advirtió que volverá a perder en febrero.
Renovación de la gestión estatal en San Rafael
La diputada Gisela Valdez definió el encuentro como “el festejo de haberle ganado a los Félix en su propio territorio”, mientras que el concejal Adrián Reche remarcó que ampliar las bancas en febrero es clave para garantizar transparencia en un municipio “poco transparente”.
La juventud también tuvo un rol central. Cecilia Ferzola, próxima presidenta de la Juventud Radical provincial, sostuvo:
“Los jóvenes somos el motor de cada elección. Queremos llevar el modelo Mendoza a la Nación, y para eso tenemos que ganar donde todavía no somos gestión”.