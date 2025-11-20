La especia que, tomada cada día, acelera el metabolismo y ataca la grasa abdominal como ninguna otra

canela Investigaciones científicas señalan que el consumo regular de canela puede apoyar los procesos para bajar de peso y controlar la grasa abdominal.

Qué dice la ciencia sobre la canela: ¿ayuda a quemar grasa?

Según un estudio de la Universidad de Michigan, la canela posee aceites en la corteza que se ha demostrado que ayudan a activar el metabolismo de las células grasas.

Para el estudio, los investigadores probaron cómo las células grasas, conocidas como adipocitos, reaccionaron a una solución hecha de estos aceites, en un esfuerzo por ver si el compuesto de canela podría afectar el proceso de quema de grasa de las células.

Los científicos notaron que el aceite de la canela activa varios genes y enzimas relacionadas con la aceleración del metabolismo de las grasas, y que algunas proteínas relacionadas con la termogénesis también aumentaron.

Canela: ¿cómo ayuda a bajar de peso?

Al incluir canela en la dieta diaria, no solo se añaden toques de sabor y aroma a las comidas, sino que también ayuda a reducir la grasa adominal, al convertir la grasa blanca en grasa parda, lo que favorece la quema de calorías y contribuye a una cintura más delgada.

La canela tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas, por lo que es esencial incluirla en la dieta. Su consumo regular tiene la capacidad de activar la conversión de grasa blanca, que almacena energía, en grasa parda, que la quema. Este proceso no solo favorece el metabolismo, sino que también contribuye a reducir la circunferencia de la cintura.

Cómo consumir canela para quemar grasa abdominal

La forma más sencilla de consumir canela es incluyéndola en un té. Para eso, hierve una rama de canela en agua durante unos minutos, deja reposar y bebe caliente o frío. Se recomienda tomarlo en ayunas, ya que ayuda a controlar el apetito. Otra opción es agregar canela rallada o en polvo sobre la avena, yogur, batidos o frutas.

Si buscas potenciar sus propiedades, combínala con jengibre en una infusión. Hierve un trozo de jengibre fresco con una rama de canela, deja reposar y toma esta bebida caliente para acelerar la quema de grasa.

La dosis diaria recomendada de canela es de entre 3 y 6 gramos (una cucharadita). Sin embargo, es importante consultar con un nutricionista o profesional de la salud antes de incluir nuevos alimentos en tu dieta.