Bajar de peso: los beneficios de sumar semillas de chía a la dieta y cómo incorporarlas bien

Principalmente, es conocida por su alto contenido de fibra, tanto soluble como insoluble, un nutriente clave para la saciedad y la regulación del tránsito intestinal. En 30 gramos (dos cucharadas) puede haber 12 gramos de fibra.

Por otra parte, las semillas de chía son antioxidantes, por lo que tienen efectos beneficiosos en la prevención de algunas enfermedades crónicas. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, estos son los beneficios de incluir chía en la dieta:

Ayuda a bajar de peso: como estas semillas llenan el estómago, producen sensación de saciedad gracias a su capacidad de absorber líquidos y de regular los niveles de azúcar en sangre.

Regula el tránsito intestinal: la alta concentración de fibra soluble que crece en contacto con el agua hace que multipliquen por diez su tamaño en el tracto digestivo y que presionen las paredes intestinales. De esa manera estimulan el peristaltismo o movimiento de los intestinos y mejoran el estreñimiento. De la misma manera, lubrica el tubo gastrointestinal, facilitando la expulsión de las heces y desinflamando el vientre.

Cuida los huesos: en solo 30 gramos de chía se obtiene el 20% de la cantidad de calcio recomendada por día.

chia, semillas El agua con limón y semillas de chía es una de las formas de incorporar este alimento en la dieta.

Cómo incluir semillas de chía en la dieta

La dosis adecuada de chía es de una cucharadita de té al día. Para aprovechar sus beneficios al máximo, antes de consumirla se debe activar dejándola reposar por media hora en un vaso de agua.

De igual modo, la chía puede consumirse molida en forma de harina para incorporarla en batidos u otras recetas como panes. Puedes optar por prepararla como: