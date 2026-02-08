La juntada de las protagonistas de ¡Grande, Pá!: el reencuentro de "Las chancles"

¿Cómo se ven hoy "las chancles"?

"Las que siempre están", escribió Julieta Fazzari en el posteo de Instagram, el cuel se está llenando de comentarios de miles de argentinos que recuerdan con mucho cariño esta serie.

Embed - Juli Fazzari on Instagram: "Las que siempre están #grandepa #reencuentro #familia" View this post on Instagram

Esta no es la primera vez que las protagonistas de "¡Grande, Pa!" se reunen, ya que hace algunos años Allegue, Fazzari y Anka se habían reunido en el diván del programa de Vero Lozano y recordaron varias anécdotas de las grabaciones de la serie que se emitió por Telefe.

"Con María (Leal) somos como un bloque. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos las 4 y charlamos de todo. Nos damos consejos, nos contenemos, aunque no siempre estamos de acuerdo", aseguró en aquella ocasión Fazzari.

"Antes María era más como una madre, pero ahora también nos pide consejos y aprende de nosotras. El ida y vuelta es mucho más rico", sumó Nancy Anka.

Embed - Las chancles en el diván - Cortá por Lozano 2019

Quien no pudo asistir a los últimos encuentros fue Arturo Puig, pero el actor envió un mensaje dirigo a sus "hijas" y Julieta dijo: "Arturo es medio celoso. Cuando vamos a comer con María y ve que subimos algo a las redes, enseguida manda mensaje: '¿Y a mí por qué me dejaron afuera?’".