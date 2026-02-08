En 1991 toda la Argentina se reunía frente a la televisión para ver "¡Grande, Pa!", una novela que contó con el protagónico de Arturo Puig, María Leal, Nancy Anka, Julieta Fazzari, Gabriela Allegue, Stella Maris Closas y Alberto Fernández de Rosa.
La juntada de las protagonistas de ¡Grande, Pá!: el reencuentro de "Las chancles"
A 35 años del estreno de la serie de televisión argentina "¡Grande, Pa!", así se ven hoy "las chancles"
Esta serie de televisión nos mostraba la historia de Arturo, padre de tres jovencitas, quien queda viudo y debe aprender a llevar adelante a su familia. Él contrata a una mucama para que lo ayude, sin saber que podría terminar enamorándose de ella.
Tras un total de 4 exitosas temporadas, esta serie dijo adiós, pero hasta el día de hoy sigue siendo recordada por muchos argentinos. En las últimas horas las recordadas "chancles" se volvieron virales en las redes sociales, ya que se reunieron y subieron una foto en la red social Instagram.
¿Cómo se ven hoy "las chancles"?
"Las que siempre están", escribió Julieta Fazzari en el posteo de Instagram, el cuel se está llenando de comentarios de miles de argentinos que recuerdan con mucho cariño esta serie.
Esta no es la primera vez que las protagonistas de "¡Grande, Pa!" se reunen, ya que hace algunos años Allegue, Fazzari y Anka se habían reunido en el diván del programa de Vero Lozano y recordaron varias anécdotas de las grabaciones de la serie que se emitió por Telefe.
"Con María (Leal) somos como un bloque. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos las 4 y charlamos de todo. Nos damos consejos, nos contenemos, aunque no siempre estamos de acuerdo", aseguró en aquella ocasión Fazzari.
"Antes María era más como una madre, pero ahora también nos pide consejos y aprende de nosotras. El ida y vuelta es mucho más rico", sumó Nancy Anka.
Quien no pudo asistir a los últimos encuentros fue Arturo Puig, pero el actor envió un mensaje dirigo a sus "hijas" y Julieta dijo: "Arturo es medio celoso. Cuando vamos a comer con María y ve que subimos algo a las redes, enseguida manda mensaje: '¿Y a mí por qué me dejaron afuera?’".