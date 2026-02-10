Fue la maestra en 'La familia Ingalls' y estuvo en 'Bonanza': así se ve hoy la actriz Charlotte Stewart

Todo surgió luego de que Stewart apareciera como extra en "Bonanza", programa donde apareció Michael Landon (quien luego no solo creó "La familia Ingalls", sino que además hizo de Charles Ingalls). La actriz fue invitada a una audición para el papel de Eva Beadle Simms y casi se queda sin el papel porque no conocía la trama de los libros creados por Laura Ingalls.

"Como nunca había leído los libros, sabía poco sobre el personaje, aparte de que ella era una maestra que trabajaba en la escuela de una sola habitación de Walnut Grove. Con tan poco en lo que continuar, puede ser un desafío darle vida al diálogo en la página, pero había aprendido a seguir mi instinto", escribió Stewart.

Charlotte Stewart La actriz Charlotte Stewart hizo de la recordada maestra Beadle en "La familia Ingalls".

"Saqué a Michael y Ed de detrás del gran escritorio y los dispuse a todos como si fueran mis alumnos. Los regañé por hablar, reír y hacer ruido; les ordené que se callaran y cuidaran sus modales mientras yo ejecutaba mis líneas. Michael se estaba riendo, y pensé que, como mínimo, habría traído a su tarde con un poco de alivio cómico", continuó explicando la actriz.

Esa audición tan original le permitió quedarse con el papel de la recordada maestra Beadle, y firmó un contrato por 4 años de trabajo.