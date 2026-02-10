El día en que Mercedes Sosa fue actriz y sorprendió en una película histórica: dónde se puede ver

Embed - Fundacion Mercedes Sosa on Instagram: "Hoy, 8 de febrero, celebramos el nacimiento de Martín Miguel de Güemes, nacido en Salta en 1785, y lo evocamos desde ese lugar profundo donde la historia se vuelve presencia. Güemes fue una figura decisiva de nuestra independencia. No solo por su liderazgo militar, sino por su modo de entender la defensa del territorio como una tarea colectiva. Organizó a los gauchos del norte, sostuvo la frontera cuando todo parecía frágil y defendió la libertad desde la cercanía con su pueblo, haciendo de la tierra y de quienes la habitaban un mismo cuerpo. Las imágenes que compartimos remiten también a su recreación en el cine argentino, en Güemes, la tierra en armas, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, donde Mercedes Sosa participó encarnando a Juana Azurduy. Allí, su presencia amplía el gesto histórico: la música y el arte puestos al servicio de la memoria, la voz como forma de compromiso. En esa película, como en su canto, Mercedes no interpreta un rol: habita una causa. Y ese cruce entre historia, arte y conciencia vuelve a recordarnos que la memoria no es un relato quieto, sino una construcción viva. Hoy celebramos este nacimiento que sigue diciendo, que sigue interpelando, que continúa marcando un rumbo. Desde la Fundación Mercedes Sosa, con respeto profundo y memoria activa, honramos a quienes hicieron de la libertad una responsabilidad compartida y de la cultura un lugar de verdad." View this post on Instagram

Además de Mercedes Sosa, en esta película aparecen Alfredo Alcón como Güemes, Norma Aleandro como Macacha Güemes, Gabriela Gilli y José Slavin. Por esta producción, Leopoldo Torre Nilsson fue seleccionado como candidato al Premio de Oro en el Festival de Cine Internacional de Moscú de 1971.

Pocas personas saben esta película había surgido varias décadas antes, como una obra de teatro escrita por el poeta Juan Carlos Dávalos (que era bisnieto de la hermana de Güemes). La obra se representó por primera vez en 1926, con el título "La tierra en armas".

Lamentablemente, esta producción no fue muy bien recibida por la crítica especializada, quienes aseguraron que la película era muy superficial, que no se realizaba un desarrollo psicológico y personal de los personajes, y que además "podrá hacer reír a los exigentes por la puerilidad de las actuaciones".

¿Dónde se puede ver la película "Güemes, la tierra en armas"?

Esta producción argentina está disponible en YouTube. Lamentablemente, no está disponible en la plataforma Cinear.