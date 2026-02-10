Pocas personas saben que además de ser una extraordinaria compositora y cantante, Mercedes Sosa también se animó a dedicarse a la actuación. En la siguiente nota te diremos en qué película histórica nacional apareció y a qué personaje interpretó.
El día en que Mercedes Sosa fue actriz y sorprendió en una película histórica: dónde se puede ver
Esta película nacional reúne música, cine e historia en un momento icónico de la cultura argentina. A continuación los detalles
¿En qué película histórica argentina apareció Mercedes Sosa?
En la película "Güemes, la tierra en armas" de Leopoldo Torre Nilsson, la cantante Mercedes Sosa interpretó a la icónica Juana Azurduy. La misma se estrenó en 1971 y contó con un guion escrito en colaboración con Ulyses Petit de Murat, Luis Pico Estrada y Beatriz Guido.
En concreto, esta producción busca retratar aspectos de la vida del general Martín Miguel de Güemes en la etapa de su lucha contra las fuerzas realistas en el Norte de Argentina.
Además de Mercedes Sosa, en esta película aparecen Alfredo Alcón como Güemes, Norma Aleandro como Macacha Güemes, Gabriela Gilli y José Slavin. Por esta producción, Leopoldo Torre Nilsson fue seleccionado como candidato al Premio de Oro en el Festival de Cine Internacional de Moscú de 1971.
Pocas personas saben esta película había surgido varias décadas antes, como una obra de teatro escrita por el poeta Juan Carlos Dávalos (que era bisnieto de la hermana de Güemes). La obra se representó por primera vez en 1926, con el título "La tierra en armas".
Lamentablemente, esta producción no fue muy bien recibida por la crítica especializada, quienes aseguraron que la película era muy superficial, que no se realizaba un desarrollo psicológico y personal de los personajes, y que además "podrá hacer reír a los exigentes por la puerilidad de las actuaciones".
¿Dónde se puede ver la película "Güemes, la tierra en armas"?
Esta producción argentina está disponible en YouTube. Lamentablemente, no está disponible en la plataforma Cinear.