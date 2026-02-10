Argentina Open 2026: Tomás Etcheverry consiguió algo más que una victoria en la primera ronda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021004202311348665&partner=&hide_thread=false ¡ETCHEVERRY ARRANCÓ CON UN TRIUNFO!



El argentino se impuso 6-3, 6-4 ante el italiano Andrea Pellegrino y avanzó a los octavos de final del #ArgentinaOpen.



Medicus te trae lo mejor del deporte

Medicus sabemos cómo cuidarte@medicus_sa pic.twitter.com/FxEWyBUH69 — TyC Sports (@TyCSports) February 9, 2026

Etcheverry comenzó fuerte su andadura en el Argentina Open ante Pellegrino y avanzó a los octavos de final donde su próximo rival saldrá del ganador del cruce entre Román Andrés Burruchaga y el serbio Laslo Djere.

“Acá en Buenos Aires siempre va a ser más especial que en cualquier lado, te vienen a ver un montón de gente, gente que te conoce, que durante todo el año están siguiéndote por televisión y algunos lo pueden tomar como una presión pero yo trato de que sea una motivación y la verdad que lo disfruto” (Tomás Etcheverry). “Acá en Buenos Aires siempre va a ser más especial que en cualquier lado, te vienen a ver un montón de gente, gente que te conoce, que durante todo el año están siguiéndote por televisión y algunos lo pueden tomar como una presión pero yo trato de que sea una motivación y la verdad que lo disfruto” (Tomás Etcheverry).

Lo que viene en el Argentina Open 2026

Media docena de tenistas argentinos saldrán a la cancha este martes 10 de febrero en la segunda jornada del Argentina Open 2026 que será televisada por TyC Sports.

En el estadio Guillermo Vilas, desde las 13, Juan Manuel Cerúndolo jugará con el alemán Daniel Altamaier y luego Facundo Díaz Acosta, campeón 2024, se medirá con el chileno Alejandro Tabilo.

Paralelamente, en la cancha 2, Burruchaga jugará con Djere y no antes de las 18.30, en la jornada nocturna, Federico Coria se medirá con Matteo Berrettini y el cierre será entre Camilo Ugo, ganador del Challenger de Rosario, y Francisco Comesaña.

Ya están en la segunda ronda, además de Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, mientras que Mariano Navone debutará el miércoles ante el estadounidense Nava.