Argentina Open 2026: Tomás Etcheverry consiguió algo más que una victoria en la primera ronda

Tomás Etcheverry (54) venció en sets corridos al italiano Andrea Pellegrino (145) para superar la primera ronda y meterse en los octavos de final del Argentina Open 2026.
El platense de 26 años se impuso por 6-3 y 6-4 en poco más de una hora y media de juego y le dio la primera alegría al público argentino en el ATP 250 que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis. Además se aseguró un premio de 11.300 dólares.
En el resto de los duelos de la jornada inicial, el correntino Lautaro Midón, surgido desde la qualy, cayó ante Pedro Martínez por 6-4 y 6-1; el boliviano Hugo Dellien le ganó por 6-4 y 6-1 a Damir Dzumhur; y Alex Barrena, en su debut a nivel ATP, fue derrotado tras casi dos horas y media por el checo Vit Kopriva por 6-4, 3-6 y 6-4.
Etcheverry comenzó fuerte su andadura en el Argentina Open ante Pellegrino y avanzó a los octavos de final donde su próximo rival saldrá del ganador del cruce entre Román Andrés Burruchaga y el serbio Laslo Djere.
Media docena de tenistas argentinos saldrán a la cancha este martes 10 de febrero en la segunda jornada del Argentina Open 2026 que será televisada por TyC Sports.
En el estadio Guillermo Vilas, desde las 13, Juan Manuel Cerúndolo jugará con el alemán Daniel Altamaier y luego Facundo Díaz Acosta, campeón 2024, se medirá con el chileno Alejandro Tabilo.
Paralelamente, en la cancha 2, Burruchaga jugará con Djere y no antes de las 18.30, en la jornada nocturna, Federico Coria se medirá con Matteo Berrettini y el cierre será entre Camilo Ugo, ganador del Challenger de Rosario, y Francisco Comesaña.
Ya están en la segunda ronda, además de Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, mientras que Mariano Navone debutará el miércoles ante el estadounidense Nava.