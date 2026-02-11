Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
¿Alivio para la Selección argentina?

Dura baja para España: se lesionó un delantero clave para la Finalissima y el Mundial

España tendrá que buscar una alternativa en la parte ofensiva de cara a la Finalissima y al Mundial 2026

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección de España sufrió una baja sensible de cara al Mundial.

La Selección de España sufrió una baja sensible de cara al Mundial.

El Mundial 2026 no es solo una cita futbolística de selecciones, significa el sueño de cada jugador de fútbol que comenzó a prepararse desde niño para defender los colores de su conjunto nacional. Sin embargo, sufrir una lesión en la previa de la cita máxima puede representar un momento devastador.

Esto le sucedió a uno de los delanteros de la Selección de España, quien se quedará sin la Finalissima y sin el Mundial; una noticia que conmocionó tanto a los hinchas del Porto, club en el que se desempeña, como a los seguidores de la Roja, que se quedarán sin sus goles.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente, entrenador del seleccionado español, deberá buscar una alternativa para el Mundial 2026.

Luis de la Fuente, entrenador del seleccionado español, deberá buscar una alternativa para el Mundial 2026.

La dura lesión del delantero en la previa del Mundial

Samu Aghehowa sufrió una grave lesión en el clásico ante Sporting de Lisboa y Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, pierde una pieza clave de cara a los próximos desafíos que tienen por delante: primero frente a la Selección argentina por la Finalissima y, luego, el Mundial.

El delantero de 21 años, conocido como Samu, fue protagonista de una de las imágenes más tristes del fin de semana en Europa. Es que durante el entretiempo del clásico entre el Porto y el Sporting de Lisboa por la Primeira Liga de Portugal, el atacante debió ser retirado tras mostrar signos de mucho dolor.

Para colmo, los estudios confirmaron lo peor: el jugador español sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Samu Aghehowa
Samu Aghehowa se perderá la Finalissima y el Mundial 2026.

Samu Aghehowa se perderá la Finalissima y el Mundial 2026.

Se pierde el Mundial 2026 y la Finalissima

El panorama del delantero que representa a la Selección de España es desalentador porque en el Porto se había consolidado como un goleador implacable y, para el conjunto nacional representaba la frescura y la potencia necesaria para acompañar el esquema de Luis de la Fuente.

La recuperación para este tipo de lesiones demanda entre 7 y 9 meses, lo que deja al delantero fuera de toda competencia por lo que resta de 2026. Con esta baja, el cuerpo técnico español deberá buscar alternativas en el ataque para dos compromisos de altísimo nivel:

  • La Finalissima ante la Selección argentina.

  • El Mundial 2026.

Meses atrás, el delantero había declarado tras ser convocado por la Selección de España: "Estoy viviendo un sueño, a veces no me lo creo". Ahora, el interrogante queda planteado: ¿quién será el encargado de ocupar su lugar en la lista de Luis de la Fuente?

Finalíssima
En la previa del Mundial 2026 se disputará la Finalissima.

En la previa del Mundial 2026 se disputará la Finalissima.

Cuándo se jugará la Finalissima en la previa del Mundial

El trascendental encuentro se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a partir de las 15 (hora de Argentina) en un escenario conocido para el conjunto nacional: el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde ganó el Mundial 2022.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas