Ni sombra, ni oscuridad: por qué la "Luna de Sangre" se volverá completamente roja durante el eclipse

La dispersión de Rayleigh es la dispersión elástica de la luz (u otra radiación electromagnética) por partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz, como las moléculas de aire. Este fenómeno dispersa más la luz azul que la roja, siendo responsable de que el cielo se vea azul de día y rojizo en los atardeceres.

En términos poéticos, la Luna de Sangre es el reflejo de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra ocurriendo al mismo tiempo, y es por eso que toma este color.

luna de sangre, foto.jpg La intensidad del color de la Luna dependerá de cómo se encuentre la atmósfera en ese momento.

La intensidad del color rojo en este eclipse dependerá de qué tan limpia esté la atmósfera en ese momento. Factores como la humedad, las cenizas volcánicas o los incendios forestales pueden hacer que el satélite se vea desde un naranja brillante hasta un rojo ladrillo.

Afortunadamente, observar la Luna durante un eclipse es completamente seguro. No se requieren filtros ni protección ocular; solo basta con mirar al cielo y disfrutar del espectáculo. Para una mejor experiencia, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica.

Las zonas donde podrá verse este fenómeno astronómico

Ahora que entiendes el porqué la Luna se pondrá roja en el cielo nocturno, tienes que saber que las zonas donde puede verse este evento son las siguientes:

es el epicentro del fenómeno; desde las islas del Pacífico se verá de principio a fin. Oeste de Estados Unidos y Canadá: ciudades como Seattle, Los Ángeles y Vancouver podrán observar la totalidad antes del amanecer.

ciudades como Seattle, Los Ángeles y Vancouver podrán observar la totalidad antes del amanecer. Oceanía y Asia Oriental: en Australia, Nueva Zelanda, Japón y el este de China, el eclipse ocurrirá durante la noche o al amanecer, ofreciendo un espectáculo excelente.

Visibilidad Parcial o Limitada