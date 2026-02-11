Ni sombra, ni oscuridad: por qué la "Luna de Sangre" se volverá completamente roja durante el eclipse

El próximo 3 de marzo de 2026, el mundo será testigo de un fenómeno astronómico fascinante: un eclipse lunar total. Sin embargo, a diferencia de los eclipses solares donde el día se convierte brevemente en noche, la Luna no desaparecerá.
En su lugar, el cielo nos regalará una visión sobrecogedora en la que, en este fenómeno astronómico, la Luna se teñirá de un rojo profundo y oxidado, lo que se denomina como " Luna de Sangre".
Por qué la "Luna de Sangre" se teñirá de rojo en el cielo nocturno
Este fenómeno astronómico ocurre debido a un fenómeno físico llamado dispersión de Rayleigh. Aunque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, la atmósfera terrestre actúa como una lente que filtra la luz solar.
La dispersión de Rayleigh es la dispersión elástica de la luz (u otra radiación electromagnética) por partículas mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz, como las moléculas de aire. Este fenómeno dispersa más la luz azul que la roja, siendo responsable de que el cielo se vea azul de día y rojizo en los atardeceres.
En términos poéticos, la Luna de Sangre es el reflejo de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra ocurriendo al mismo tiempo, y es por eso que toma este color.
La intensidad del color rojo en este eclipse dependerá de qué tan limpia esté la atmósfera en ese momento. Factores como la humedad, las cenizas volcánicas o los incendios forestales pueden hacer que el satélite se vea desde un naranja brillante hasta un rojo ladrillo.
Afortunadamente, observar la Luna durante un eclipse es completamente seguro. No se requieren filtros ni protección ocular; solo basta con mirar al cielo y disfrutar del espectáculo. Para una mejor experiencia, se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica.
Las zonas donde podrá verse este fenómeno astronómico
Ahora que entiendes el porqué la Luna se pondrá roja en el cielo nocturno, tienes que saber que las zonas donde puede verse este evento son las siguientes:
- Océano Pacífico: es el epicentro del fenómeno; desde las islas del Pacífico se verá de principio a fin.
- Oeste de Estados Unidos y Canadá: ciudades como Seattle, Los Ángeles y Vancouver podrán observar la totalidad antes del amanecer.
- Oceanía y Asia Oriental: en Australia, Nueva Zelanda, Japón y el este de China, el eclipse ocurrirá durante la noche o al amanecer, ofreciendo un espectáculo excelente.
Visibilidad Parcial o Limitada
- América del Norte (Centro y Este): en ciudades como Chicago, Nueva York o Miami, la Luna se ocultará mientras todavía está en la fase máxima o justo cuando comienza la totalidad. Se verá "puesta de Luna roja".
- América del Sur (Argentina, Chile, Uruguay): aunque es visible en todo el país, la Luna estará muy baja en el horizonte. En Buenos Aires, por ejemplo, se verá principalmente la fase penumbral (un oscurecimiento leve), mientras que en el extremo sur (Tierra del Fuego) habrá mejores oportunidades de ver el "mordisco" de la sombra.
- Colombia y México: se podrá observar gran parte del evento durante la madrugada, antes de que el Sol comience a salir.