"Destructor de ciudades": el asteroide que tiene en vilo a la NASA y puede impactar contra la Luna

Este objeto entró rápidamente en la lista de monitoreo prioritario de la agencia espacial estadounidense y de la Red Internacional de Alerta de Asteroides. A medida que se obtienen más datos, su trayectoria se redefine.

Tras meses de observaciones astronómicas, la NASA ha establecido una fecha crítica en el calendario: el 22 de diciembre de 2032. Originalmente, se temía una colisión contra la Tierra, sin embargo, es la Luna la principal apuntada ahora.

luna, asteroide Un gran cráter puede formarse en la Luna de confirmarse el impacto.

Las mediciones con tecnología infrarroja han corregido los cálculos orbitales, elevando la probabilidad de impacto del asteroide contra la superficie lunar a un 4%.

Una colisión sin precedentes

Si el asteroide 2024 YR4 finalmente impacta contra la Luna en 2032, estaríamos ante un evento astronómico de magnitud histórica. Aunque la Luna carece de atmósfera para desintegrar el objeto, un choque de esta envergadura dejaría un cráter masivo.

Desde la NASA explican que estas variaciones en las predicciones son habituales. Actualmente, el riesgo de un impacto terrestre inmediato es bajo, pero desde la entidad no bajan la guardia.

Aunque el "destructor de ciudades" parece haber fijado su mirada en la Luna para finales de 2032, la comunidad científica internacional permanece en alerta máxima para garantizar la evitación de este gigante rocoso.