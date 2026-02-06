Calendario lunar: estos son los mejores días de febrero para cortarse el pelo y ayudar a que crezca sano

Calendario lunar.jpg Estos son los mejores días para cortarse el pelo.

La recomendación principal para cortar el cabello en esta ventana de tiempo es fomentar un crecimiento rápido y vigoroso. Al realizar el corte mientras la luz de la Luna está en aumento (hacia el cuarto creciente) o en su punto máximo (luna llena), se busca sincronizar la regeneración capilar con el pico de energía del ciclo lunar, lo que teóricamente fortalece la fibra desde la raíz.

Además, la fase de cuarto creciente es especialmente aconsejada para aquellas personas que tienen el cabello estancado o con puntas muy dañadas. Se dice que cortar incluso un par de centímetros en estos días actúa como una "limpieza energética" que activa la vitalidad del pelo, haciendo que este no solo crezca más rápido, sino también con un aspecto mucho más brillante y saludable.

corte de pelo Calendario lunar: los mejores días para ir al salón de belleza.

Por último, la luna llena se reserva tradicionalmente para cabellos finos o debilitados que necesitan volumen y grosor. Cortar el pelo en este momento exacto se asocia con un crecimiento más abundante. En conjunto, seguir este calendario lunar permite a muchas personas planificar su rutina de cuidado personal con una intención de renovación que va más allá de la simple estética, buscando una conexión con los ritmos naturales del planeta.