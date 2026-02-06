El calendario lunar representa, entre otras cosas, una guía para quienes buscan mejorar su estética. En otro orden de las palabras, las personas creen que las fases de la Luna influyen en el buen estado de la melena. En este caso, conoceremos cuáles son los días ideales de febrero para realizar un corte de pelo y potenciar el buen crecimiento del cabello.
Calendario lunar: estos son los mejores días de febrero para cortarse el pelo y ayudar a que crezca sano
Si estás planificando acudir a la peluquería, conocé los mejores días para hacerlo en febrero, según sugiere el calendario lunar
Cuáles son los mejores días de febrero para cortarse el pelo
Según el calendario lunar, uno de los mejores momentos para cortarse el pelo es en luna nueva. Este día será el 17 de febrero, por lo que será el día perfecto para acudir a la peluquería. Además, este período se puede extender hasta el 24 de febrero, día en donde habrá cuarto creciente.
De acuerdo al calendario lunar, el periodo comprendido entre la luna llena y el cuarto creciente se considera una fase de aceleración para el organismo. Se cree que, así como la fuerza de gravedad de la Luna influye en las mareas, también afecta la distribución de los fluidos y nutrientes en el cuerpo humano, incluyendo el flujo sanguíneo hacia los folículos pilosos en el cuero cabelludo.
La recomendación principal para cortar el cabello en esta ventana de tiempo es fomentar un crecimiento rápido y vigoroso. Al realizar el corte mientras la luz de la Luna está en aumento (hacia el cuarto creciente) o en su punto máximo (luna llena), se busca sincronizar la regeneración capilar con el pico de energía del ciclo lunar, lo que teóricamente fortalece la fibra desde la raíz.
Además, la fase de cuarto creciente es especialmente aconsejada para aquellas personas que tienen el cabello estancado o con puntas muy dañadas. Se dice que cortar incluso un par de centímetros en estos días actúa como una "limpieza energética" que activa la vitalidad del pelo, haciendo que este no solo crezca más rápido, sino también con un aspecto mucho más brillante y saludable.
Por último, la luna llena se reserva tradicionalmente para cabellos finos o debilitados que necesitan volumen y grosor. Cortar el pelo en este momento exacto se asocia con un crecimiento más abundante. En conjunto, seguir este calendario lunar permite a muchas personas planificar su rutina de cuidado personal con una intención de renovación que va más allá de la simple estética, buscando una conexión con los ritmos naturales del planeta.