Por qué un mosquito provocó el cierre del paso a Chile

En el mismo comunicado se señala que el flujo vehicular se interrumpirá desde las 10 del jueves 19 de febrero hasta el próximo viernes 20 de febrero al mediodía.

En ese sentido, se señaló también que los cortes del tránsito en alta montaña se efectuarán a la altura de Guardia Vieja en Chile y en la localidad de Uspallata en Mendoza, según el comunicado que dieron a conocer más autoridades del paso a Chile.

paso a chile

Cómo prevenir el mosquito del dengue

El dengue, y por lo tanto el mosquito que lo transmite, es de muy gran preocupación en las autoridades, principalmente en épocas de alta temperatura. Para prevenir sus picaduras se recomienda: la eliminación de recipientes con agua estancada para evitar que los mosquitos se reproduzcan y evitar las actividades al aire libre al amanecer y al atardecer, que son los momentos de mayor actividad del insecto.

En tanto, los síntomas del dengue se pueden dividir en leves y graves. Entre los primeros aparecen fiebre elevada, dolor de cabeza intenso y detrás de los ojos, dolores musculares y en las articulaciones, vómitos, sarpullidos e inflamación de ganglios. En cambio, los graves también incluyen dolores abdominales, vómitos persistentes, hemorragias, cansancio, vómitos o heces con sangre, piel pálida y fría y debilidad general.