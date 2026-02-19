La presencia de un mosquito causó alarma en el paso a Chile y obligó a las autoridades a ordenar el cierre del túnel internacional por más de 24 horas, en una medida que regirá desde las 10 de este jueves hasta el mediodía del viernes 20 de febrero.
Por qué un mosquito provocó el cierre del paso a Chile
La medida regirá desde este jueves hasta el mediodía del viernes, pero a muchos les llamó la atención que la decisión se tomara por un mosquito
La medida del cierre del paso a Chile llamó la atención de varios, ya que no se trata de la consecuencia de un temporal de nieve, sino de la presencia de un mosquito. Sin embargo, no se trata de cualquier mosquito, sino de la especie Aedes Argyptis, responsable de transmitir el virus del dengue. Por eso mismo es que las autoridades tomaron esta drástica decisión.
Cierra del paso a Chile: qué dice el comunicado
Según el comunicado que enviaron las autoridades del complejo fronterizo Los Libertadores, el cierre temporal del paso a Chile pata todo tipo de vehículos a través del túnel internacional Cristo Redentor será para realizar "una aplicación química" luego del "hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis", es decir, el mosquito portador del dengue.
En el mismo comunicado se señala que el flujo vehicular se interrumpirá desde las 10 del jueves 19 de febrero hasta el próximo viernes 20 de febrero al mediodía.
En ese sentido, se señaló también que los cortes del tránsito en alta montaña se efectuarán a la altura de Guardia Vieja en Chile y en la localidad de Uspallata en Mendoza, según el comunicado que dieron a conocer más autoridades del paso a Chile.
Cómo prevenir el mosquito del dengue
El dengue, y por lo tanto el mosquito que lo transmite, es de muy gran preocupación en las autoridades, principalmente en épocas de alta temperatura. Para prevenir sus picaduras se recomienda: la eliminación de recipientes con agua estancada para evitar que los mosquitos se reproduzcan y evitar las actividades al aire libre al amanecer y al atardecer, que son los momentos de mayor actividad del insecto.
En tanto, los síntomas del dengue se pueden dividir en leves y graves. Entre los primeros aparecen fiebre elevada, dolor de cabeza intenso y detrás de los ojos, dolores musculares y en las articulaciones, vómitos, sarpullidos e inflamación de ganglios. En cambio, los graves también incluyen dolores abdominales, vómitos persistentes, hemorragias, cansancio, vómitos o heces con sangre, piel pálida y fría y debilidad general.