Su casa se incendiaba y el gato lo mordió hasta que se despertó

El dueño de la casa, de nombre César, contó que al principio pensó que el animal solo lo estaba molestando, pero en realidad el gato había percibido algo extraño.

“Me salvó el gato que me mordió. Yo estaba durmiendo, el monóxido de carbono ya me estaba por dormir del todo. Cuando me muerde, miro para arriba y ya estaba todo el fuego cayendo del techo”, relató César.

gato Gato salvador. Un gato mordió a su dueño hasta que lo despertó y así lo salvó de morir en un incendio.

Según explicó, el incendio se inició en el techo, donde había material de tergopol que ardió rápidamente y generó un fuego incontrolable. “Perdimos todo, absolutamente todo. El fuego agarró el techo y no quedó nada”, dijo el dueño de la vivienda.

El vecino también destacó la solidaridad del barrio: “Quiero agradecer a todos los vecinos, los que conozco y los que no. Si no fuera por ellos, el fuego habría avanzado más. Antes de que llegaran los bomberos, ya habían apagado casi el 80% del incendio”, contó.

Dos mascotas murieron durante el siniestro. “Los bomberos lograron reanimar a una de las perritas, pero no pudieron salvar al resto. Incluso ellos se emocionaron, lloraban por los animales”, relató el damnificado.

La vivienda quedó completamente destruida. En el lugar funcionaba un comercio en la parte delantera y atrás vivían un matrimonio y sus dos nenas.

Fuente: rosario3.com