Cuándo empieza el Mundial 2026: las ceremonias inaugurales y los partidos de las primeras dos jornadas

El inicio oficial de la máxima cita futbolística será este jueves 11 de junio en Ciudad de México, más precisamente en el Estadio Azteca, donde a las 14.30 hora argentina se pondrá en marcha la primera de las ceremonias inaugurales que contará con la presencia de artistas afamados como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, Shakira y Burna Boy.

mexico 1 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó la bandera al conjunto que será local este jueves en el inicio del Mundial 2026.

Posteriormente, a las 16 hora argentina, la selección mexicana se medirá con la de Sudáfrica en el primer encuentro, válido por el Grupo A, y a las 23, en Guadalajara, Corea del Sur y República Checa completarán la primera jornada y la fecha inicial de esa misma zona.