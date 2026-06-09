Cuándo empieza el Mundial 2026: las ceremonias inaugurales y los partidos de las primeras dos jornadas

El Mundial 2026 comenzará entre jueves y viernes en Estados Unidos, México y Canadá con 3 ceremonias inaugurales y 4 partidos en las primeras dos jornadas.
El Mundial 2026 comenzará entre jueves y viernes en Estados Unidos, México y Canadá con 3 ceremonias inaugurales y 4 partidos en las primeras dos jornadas.
El Mundial 2026 comenzará entre jueves y viernes en Estados Unidos, México y Canadá con 3 ceremonias inaugurales y 4 partidos en las primeras dos jornadas.
El inicio oficial de la máxima cita futbolística será este jueves 11 de junio en Ciudad de México, más precisamente en el Estadio Azteca, donde a las 14.30 hora argentina se pondrá en marcha la primera de las ceremonias inaugurales que contará con la presencia de artistas afamados como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, Shakira y Burna Boy.
Posteriormente, a las 16 hora argentina, la selección mexicana se medirá con la de Sudáfrica en el primer encuentro, válido por el Grupo A, y a las 23, en Guadalajara, Corea del Sur y República Checa completarán la primera jornada y la fecha inicial de esa misma zona.
El viernes 12 de junio la actividad se mudará a Canadá ya que desde las 14.30, en Toronto, se realizará otro acto inaugural con la actuación de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Posteriormente, a las 16, saldrá a la cancha la selección canadiense frente a la de Bosnia Herzegovina por el Grupo B.
El mismo viernes, en Los Ángeles, y desde las 20.30 (hora argentina) se inaugurará el Mundial 2026 en Estados Unidos con la actuación de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, y algunos invitados sorpresa. Luego, a las 22, Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, jugará con Paraguay en el kick off del Grupo D.