Mi-ANSES "Mi ANSES" es una plataforma digital de la Administración Nacional de la Seguridad Social en Argentina, que permite a los ciudadanos realizar diversos trámites y consultas de forma online, sin necesidad de acudir a una oficina.

La opción de Pago Voluntario estará disponible alrededor de 10 días, a mediados de cada mes, y las fechas exactas se informan dentro de la app mi ANSES.

Créditos ANSES: el beneficio que solo dura 12 días en agosto 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social, desde hace un tiempo, les ofrece a sus usuarios el beneficio del Pago Voluntario de Créditos ANSES con el cual se puede pagar cuotas o cancelar la totalidad del préstamo, al cuál accedieron muchos trabajadores en relación de dependencia a finales del 2023.

Si tenés un Crédito ANSES podés pagar cuotas o cancelar tu préstamo por internet a través de la aplicación Pago Voluntario, disponible en mi ANSES o la app.

ANSES jubilados y pensionados El Decreto 1039/2024, publicado el 25 de noviembre de 2024, derogó la facultad de la ANSES para otorgar créditos, utilizando fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Para consultar el estado de tu crédito y pagar las cuotas atrasadas o cancelarlo en su totalidad, ingresá a mi ANSES > Créditos ANSES: Consulta y Pago Voluntario.

En agosto, el pago voluntario del Crédito ANSES se encuentra habilitado del viernes 15 al martes 26 de agosto, de 6 a 22.

Requisitos para realizar un Pago Voluntario de Créditos ANSES

Para hacer el pago voluntario de un Crédito ANSES debés tener a mano:

Dos dispositivos: uno para generar el código QR y el otro para leerlo

Una billetera virtual con dinero en cuenta

Es muy importante saber que los pagos deberán realizarse únicamente con dinero en cuenta desde una billetera virtual. El código QR tiene validez solo por el día en que lo generás; si necesitás pagar otro día, simplemente genera un nuevo QR (podés crear tantos como necesites).

Para el Pago Voluntario podés elegir entre dos modalidades:

1. Pago parcial

Podés cancelar cuotas que figuren vencidas y del mes en curso

Tenés que seleccionar cuotas a pagar en orden cronológico, empezando por la más antigua

2. Pago total

Permite cancelar únicamente la totalidad del crédito (impagas y a vencer)

En las cuotas a vencer solo se paga el capital pendiente y gastos administrativos (si corresponde)

Cómo hacer un pago voluntario del Crédito ANSES

1. Ingresá a mi ANSES o a la app

Luego, buscá la sección Créditos ANSES > Pago voluntario trabajadores, seleccioná tu crédito y elegí la modalidad cancelación total o cancelación parcial.

2. Seleccioná las cuotas

Tené en cuenta que si querés hacer un Pago parcial podés pagar cuotas vencidas o del mes en curso. Si elegís Pago total se seleccionan todas las cuotas.

3. ¡Listo!

Una vez que hayas elegido las cuotas a pagar hacé clic en Iniciar pago, escaneá el QR con tu celular y pagá desde una billetera virtual.