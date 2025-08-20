Créditos ANSES: cómo consultar las cuotas que debo y sus montos

Una vez que se ingresa al sitio del organismo, hay que ir a la opción Créditos ANSES y allí a Consultas y Pago Voluntario.

De esta manera se pueden ver la cantidad de cuotas del crédito de ANSES que faltan pagar, los montos de cada una y cuánto se debería pagar si se abonara todo junto. En este último caso, el organismo aplica un descuento.

Además, también se puede consultar y cambiar el CBU de la cuenta de donde se debitan las cuotas del crédito ANSES o consultar la cantidad de estas y el monto a pagar por cada una.

anses (4) Cómo saber cuántas cuotas del Crédito ANSES faltan pagar y los montos

Cuándo se debitan las cuotas del Crédito ANSES

Desde ANSES también recordaron que las cuotas se debitan del 1 al 10 de cada mes de las cuentas bancarias de cada persona que haya solicitado un crédito.

En el caso de que la cuota no se haya podido debitar por falta de fondos, al mes siguiente se debitarán dos cuotas, explicaron desde ANSES y se cobran intereses. Por las dudas, se recomienda consultar siempre si se ha debitado la cuota, si no se ha hecho, aparecerá la leyenda "mora".

Asimismo, ANSES ha habilitado la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda de sus créditos. Esto se puede hacer de la siguiente manera:

Usando dos dispositivos (uno para generar el código QR y el otro para leerlo).

Se puede abonar con una billetera virtual tuya o de un tercero con dinero en cuenta.

Usar el código QR dentro del mismo día que fue generado.

anses (8) ANSES aplica un descuento si se paga la totalidad de la deuda por los créditos

ANSES: ¿Se puede sacar un nuevo crédito?

Los créditos que otorgaba ANSES a trabajadores y jubilados se eliminaron una vez que llegó al gobierno Javier Milei, aunque aquellos que fueron sacados, tienen que ser abonados.

No obstante, jubilados, trabajadores e incluso personas que reciban asignaciones sociales de ANSES, puede obtener préstamos en algunos bancos que ofrecen características especiales para los créditos solicitados.