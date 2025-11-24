Presti agradeció a Petri y destacó el nuevo rol protagónico de las Fuerzas Armadas tras su designación

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería. Luego de 42 años, es la primera vez que un militar ocupa este cargo.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

petri-junto-alberto-presti-su-sucesor-defensa El ex ministro de Defensa, Luis Petri, y su reemplazante, Carlos Alberto Presti. Foto: cuenta de Luis Petri en X

En misiones internacionales, Presti se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití. También tuvo experiencia diplomática: fue agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Académicamente, cuenta con formación avanzada: estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización.

Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Petri, por su parte, dejará el cargo en breve, ya que fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza y asumirá sus funciones el próximo 10 de diciembre, ocupando una banca en el Congreso por Mendoza.