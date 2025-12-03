En una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo cronograma de incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que comenzará a aplicarse desde noviembre de 2025 y se completará en agosto de 2026. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 9/2025 y fue firmada por la presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Claudia Silvana Testa.
El Gobierno de Javier Milei actualizó el salario mínimo y fijó subas escalonadas hasta agosto de 2026
Hay nuevos pisos del salario mínimo. El Consejo del Salario no logró un acuerdo y se redefinió el esquema de prestación por desempleo
El esquema prevé que el salario mínimo experimente una variación del 16,8% entre noviembre de este año y agosto del próximo calendario, mes en el que la remuneración base llegará a $376.600, según información de Noticias Argentinas. Es decir que alcanzará una suba del 16,8% al llegar agosto.
La decisión se tomó después del frustrado encuentro del 26 de noviembre, donde representantes sindicales y empresariales volvieron a intercambiar propuestas sin éxito. El propio texto de la resolución remarca que, pese a las presentaciones realizadas por ambos sectores, “luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”.
Frente a ese escenario, el Gobierno resolvió nuevamente fijar el salario mínimo de manera unilateral para todos los trabajadores comprendidos en los distintos regímenes laborales del Estado, incluidas la Administración Pública Nacional y las entidades en las que el Estado actúe como empleador.
Hasta octubre, el salario mínimo se ubicaba en $322.200. Con los nuevos valores, pasará a $334.800 en diciembre, y escalará mes a mes hasta alcanzar los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica un incremento total de $54.400 en diez meses.
Los nuevos montos del salario mínimo en Argentina
- Noviembre 2025: $328.400 por mes / $1.642 por hora
- Diciembre 2025: $334.800 por mes / $1.674 por hora
- Enero 2026: $341.000 por mes / $1.705 por hora
- Febrero 2026: $346.800 por mes / $1.734 por hora
- Marzo 2026: $352.400 por mes / $1.762 por hora
- Abril 2026: $357.800 por mes / $1.789 por hora
- Mayo 2026: $363.000 por mes / $1.815 por hora
- Junio 2026: $367.800 por mes / $1.839 por hora
- Julio 2026: $372.400 por mes / $1.862 por hora
- Agosto 2026: $376.600 por mes / $1.883 por hora
El deterioro del salario mínimo frente a la inflación continúa siendo significativo. Entre noviembre de 2023 y octubre de este año, su poder adquisitivo se redujo un 35%, mientras que en lo que va de 2025 la baja acumulada es del 7,7%, según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET).
Por otra parte, además de los nuevos valores salariales, la resolución actualizó la prestación por desempleo. El texto oficial establece que la misma “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo”. También determinó que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.