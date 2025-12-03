El Gobierno de Javier Milei actualizó el salario mínimo y fijó subas escalonadas hasta agosto de 2026

salario minimo aumento milei 2.jpg El Salario Mínimo, Vital y Móvil en Argentina crecerá $54.000

Frente a ese escenario, el Gobierno resolvió nuevamente fijar el salario mínimo de manera unilateral para todos los trabajadores comprendidos en los distintos regímenes laborales del Estado, incluidas la Administración Pública Nacional y las entidades en las que el Estado actúe como empleador.

Hasta octubre, el salario mínimo se ubicaba en $322.200. Con los nuevos valores, pasará a $334.800 en diciembre, y escalará mes a mes hasta alcanzar los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica un incremento total de $54.400 en diez meses.

Los nuevos montos del salario mínimo en Argentina

Noviembre 2025: $328.400 por mes / $1.642 por hora

Diciembre 2025: $334.800 por mes / $1.674 por hora

Enero 2026: $341.000 por mes / $1.705 por hora

Febrero 2026: $346.800 por mes / $1.734 por hora

Marzo 2026: $352.400 por mes / $1.762 por hora

Abril 2026: $357.800 por mes / $1.789 por hora

Mayo 2026: $363.000 por mes / $1.815 por hora

Junio 2026: $367.800 por mes / $1.839 por hora

Julio 2026: $372.400 por mes / $1.862 por hora

Agosto 2026: $376.600 por mes / $1.883 por hora

javier milei corporacion america El Gobierno de Javier Milei actualizó escalonadamente, hasta agosto de 2026, el SMVyM.

El deterioro del salario mínimo frente a la inflación continúa siendo significativo. Entre noviembre de 2023 y octubre de este año, su poder adquisitivo se redujo un 35%, mientras que en lo que va de 2025 la baja acumulada es del 7,7%, según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET).

Por otra parte, además de los nuevos valores salariales, la resolución actualizó la prestación por desempleo. El texto oficial establece que la misma “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo”. También determinó que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.