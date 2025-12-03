Inicio Política Salario mínimo
El Gobierno de Javier Milei actualizó el salario mínimo y fijó subas escalonadas hasta agosto de 2026

Hay nuevos pisos del salario mínimo. El Consejo del Salario no logró un acuerdo y se redefinió el esquema de prestación por desempleo

El salario mínimo se modificará escalonadamente en Argentina. Llegará $376.600 en agosto de 2026. 

En una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo cronograma de incrementos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que comenzará a aplicarse desde noviembre de 2025 y se completará en agosto de 2026. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 9/2025 y fue firmada por la presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, Claudia Silvana Testa.

El esquema prevé que el salario mínimo experimente una variación del 16,8% entre noviembre de este año y agosto del próximo calendario, mes en el que la remuneración base llegará a $376.600, según información de Noticias Argentinas. Es decir que alcanzará una suba del 16,8% al llegar agosto.

La decisión se tomó después del frustrado encuentro del 26 de noviembre, donde representantes sindicales y empresariales volvieron a intercambiar propuestas sin éxito. El propio texto de la resolución remarca que, pese a las presentaciones realizadas por ambos sectores, “luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo”.

El Salario M&iacute;nimo, Vital y M&oacute;vil en Argentina crecer&aacute; $54.000

Frente a ese escenario, el Gobierno resolvió nuevamente fijar el salario mínimo de manera unilateral para todos los trabajadores comprendidos en los distintos regímenes laborales del Estado, incluidas la Administración Pública Nacional y las entidades en las que el Estado actúe como empleador.

Hasta octubre, el salario mínimo se ubicaba en $322.200. Con los nuevos valores, pasará a $334.800 en diciembre, y escalará mes a mes hasta alcanzar los $376.600 en agosto de 2026, lo que implica un incremento total de $54.400 en diez meses.

Los nuevos montos del salario mínimo en Argentina

  • Noviembre 2025: $328.400 por mes / $1.642 por hora
  • Diciembre 2025: $334.800 por mes / $1.674 por hora
  • Enero 2026: $341.000 por mes / $1.705 por hora
  • Febrero 2026: $346.800 por mes / $1.734 por hora
  • Marzo 2026: $352.400 por mes / $1.762 por hora
  • Abril 2026: $357.800 por mes / $1.789 por hora
  • Mayo 2026: $363.000 por mes / $1.815 por hora
  • Junio 2026: $367.800 por mes / $1.839 por hora
  • Julio 2026: $372.400 por mes / $1.862 por hora
  • Agosto 2026: $376.600 por mes / $1.883 por hora
El Gobierno de Javier Milei actualiz&oacute; escalonadamente, hasta agosto de 2026, el SMVyM.&nbsp;

El deterioro del salario mínimo frente a la inflación continúa siendo significativo. Entre noviembre de 2023 y octubre de este año, su poder adquisitivo se redujo un 35%, mientras que en lo que va de 2025 la baja acumulada es del 7,7%, según estimaciones del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET).

Por otra parte, además de los nuevos valores salariales, la resolución actualizó la prestación por desempleo. El texto oficial establece que la misma “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo”. También determinó que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.

