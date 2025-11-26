El gobierno nacional definirá el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

movilizaciones salario mínimo

Tras el fracaso de las negociaciones, se anunció el aumento por decreto

Tras un cuarto intermedio y sin que ninguna de las partes modificara su postura, el gobierno convocó a la sesión plenaria y comunicó su decisión de definir el aumento por decreto.

Fuentes de la CTA – A indicaron que, durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado este mismo criterio, sellando el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.

El secretario general de la CTA – Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, criticó duramente la medida, señalando que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó la decisión por decreto con “despotismo”. Godoy lamentó que “se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”.

Paralelamente a la reunión, las dos CTA, junto a diversas organizaciones sociales, se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero. Allí, exigieron que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total, además de reclamar un bono de fin de año, la actualización de programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.