Shockbag, el novedoso invento que evita robos callejeros con descargas eléctricas

Según explicó, la idea surgió tras años de gestionar locales de música en vivo y observar cómo numerosos artistas sufrían robos al regresar a sus hogares durante la madrugada.

En las últimas semanas, el dispositivo ganó visibilidad en Argentina tras la difusión de un video en redes sociales en el que una mujer logró impedir el robo de su motocicleta mediante la activación del sistema.

La viralización de ese episodio impulsó el interés por la tecnología y colocó al emprendimiento en el centro de la conversación pública.

En una entrevistaperiodística, Miguez abordó el funcionamiento del producto, el impacto que tuvo la exposición mediática reciente, los planes de expansión regional y los desarrollos que la empresa proyecta para los próximos años.

Así funciona el shockbag

El kit incluye un el sistema de armado completo: generador, dos cintas de conducción y disparador (queda listo en segundos y cuyo proceso está todo en videos en el sitio web www.shockbag.la

Es súper liviano, confeccionado en policarbonato y por ende también muy resistente. La caja trae además velcros, mosquetones y aros para colocar de acuerdo al modelo que se quiera.

Shockbag. Es el invento uruguayo que evita robos, una mujer dueña de una moto evitó un robo y recuperó su vehículo.

Cambiarlo de un bolso a otro es un proceso sencillo que no insume más de un minuto aproximadamente.

El disparador tiene que ir con la persona para que el sistema pueda activarse. Puede colocarse en la muñeca, en un bolsillo o en la hebilla del cinturón porque es del tamaño de un reloj y tiene tres botones.

Para que la descarga se dé hay que presionarlos a la misma vez por dos segundos. Este es el elemento que tiene un diseño más complejo por un tema de seguridad ya que tienen que evitarse disparos por error.

La descarga se comunica por radio, tiene un alcance de hasta 150 metros y pueden hacerse varias consecutivas.

Las pruebas realizadas con laptops, cámaras, tablets y teléfonos dentro de los bolsos y sometidos a descargas eléctricas no revelaron daños ni efectos negativos en los dispositivos.

Fuentes: elpais.com.uy y iprofesional.com