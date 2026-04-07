La Policía utilizó una Taser para reducir a un hombre alterado en Capital

pistolas taser policia de mendoza La Policía ya utilizó las pistolas Taser en incidentes en General Alvear y Malargüe.

En Malargüe, la pistola fue clave para disuadir a una persona armada con un cuchillo, mientras que en General Alvear se aplicó en una situación de alteración en la vía pública. En ambos casos, se logró reducir a los involucrados sin efectuar descargas y sin que se registraran personas heridas.

Despliegue en toda la provincia

Actualmente, la distribución de estos dispositivos alcanza a todo el territorio provincial, con 10 Taser 7 asignadas a cada una de las 6 jefaturas distritales, en manos de personal policial convencional que completó la capacitación correspondiente.

A este despliegue se suma la incorporación en unidades estratégicas y operativas, como el GES, la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y los Centros de Apoyo Táctico Policial (Catacpol) distribuidos en las distintas regiones -Capital, zona Sur, Valle de Uco y zona Este-, lo que permite reforzar la capacidad de respuesta en puntos claves de la provincia.

pistolas taser Ya hay 1.321 policías entrenados para el uso de las pistolas Taser.

En total, ya son 1.321 los policías habilitados como operadores de Taser en Mendoza. La capacitación se extendió a la totalidad del personal que cumple funciones como oficiales de servicio en comisarías, subcomisarías y destacamentos, garantizando presencia operativa en todo el territorio.

Además, el entrenamiento alcanzó a distintas unidades y cuerpos especializados, entre ellos Infantería, Policía Rural, Policía Vial, Investigaciones, Unidad Especial de Patrullaje (UEP), Policía Turística, Bomberos y áreas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, así como a las Fuerzas de Operaciones Especiales.

De manera complementaria, algunos jefes de Policía de dependencias también optaron por realizar el curso de operadores, fortaleciendo la conducción en territorio, aunque su capacitación no era obligatoria.