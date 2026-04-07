La Policía redujo a un hombre agresivo en el interior de un departamento en Capital con una pistola Taser 7. El personal acudió al lugar por una situación de violencia, donde el detenido generaba temor entre los vecinos y su entorno familiar.
La Policía utilizó una Taser para reducir a un hombre alterado en Capital
El hecho ocurrió en un edificio de Capital. La Policía utilizó sólo la función visual que permitió que el sospechoso depusiera su actitud
Ante ese escenario, y frente a la resistencia inicial, los policías activaron el dispositivo en modo disuasivo visual, una función propia de las Taser de última generación incorporadas en 2025. El accionar policial permitió que el hombre se entregara y así resguardaron a las personas involucradas y concretar la aprehensión sin necesidad de efectuar la descarga eléctrica.
El caso se suma a intervenciones recientes en Malargüe y General Alvear, donde también se utilizaron estos dispositivos fuera de las Fuerzas de Operaciones Especiales.
En Malargüe, la pistola fue clave para disuadir a una persona armada con un cuchillo, mientras que en General Alvear se aplicó en una situación de alteración en la vía pública. En ambos casos, se logró reducir a los involucrados sin efectuar descargas y sin que se registraran personas heridas.
Despliegue en toda la provincia
Actualmente, la distribución de estos dispositivos alcanza a todo el territorio provincial, con 10 Taser 7 asignadas a cada una de las 6 jefaturas distritales, en manos de personal policial convencional que completó la capacitación correspondiente.
A este despliegue se suma la incorporación en unidades estratégicas y operativas, como el GES, la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y los Centros de Apoyo Táctico Policial (Catacpol) distribuidos en las distintas regiones -Capital, zona Sur, Valle de Uco y zona Este-, lo que permite reforzar la capacidad de respuesta en puntos claves de la provincia.
En total, ya son 1.321 los policías habilitados como operadores de Taser en Mendoza. La capacitación se extendió a la totalidad del personal que cumple funciones como oficiales de servicio en comisarías, subcomisarías y destacamentos, garantizando presencia operativa en todo el territorio.
Además, el entrenamiento alcanzó a distintas unidades y cuerpos especializados, entre ellos Infantería, Policía Rural, Policía Vial, Investigaciones, Unidad Especial de Patrullaje (UEP), Policía Turística, Bomberos y áreas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, así como a las Fuerzas de Operaciones Especiales.
De manera complementaria, algunos jefes de Policía de dependencias también optaron por realizar el curso de operadores, fortaleciendo la conducción en territorio, aunque su capacitación no era obligatoria.