Los preventores de la Capital comenzarán a portar pistolas Taser durante el mes de abril, según anunció este lunes el intendente Ulpiano Suarez en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.
Ulpiano Suarez anunció que los preventores de Capital portarán Taser desde abril
El intendente abrió las sesiones del Concejo Deliberante con un balance de gestión y nuevas metas para 2026
"Lo estamos haciendo con capacitación, con protocolos y con responsabilidad. Y lo hacemos porque frente a determinadas situaciones no alcanza con la buena voluntad. Hace falta respaldo, herramientas y capacidad de intervención", afirmó el jefe comunal.
El anuncio se enmarca en una política de seguridad que consume cerca del 14% de los recursos municipales, unos $16.000 millones. Suarez también informó que el municipio implementó un sistema de videovigilancia perimetral denominado Anillo Digital, compuesto por 115 cámaras, 10 pantallas LED y tecnología de reconocimiento facial y lectura automática de patentes.
El balance de gestión
En su discurso, Suarez repasó los principales logros de su segundo mandato. En materia fiscal, destacó que las tasas municipales aumentaron por debajo de la inflación, lo que representó un alivio del 42% en la carga tributaria para los vecinos. En empleo, el municipio atendió a 8.457 personas, capacitó a otras 2.375 y sostuvo 46 ferias de emprendedores.
En obra pública, confirmó la urbanización del barrio San Agustín, donde en diciembre se entregarán viviendas a más de 50 familias, y la reanudación de la obra de agua potable en La Favorita, financiada con fondos provinciales, que estará lista a fin de año.
En salud, el municipio implementó un sistema digital de turnos que gestionó 51.000 consultas en el año y entregó anteojos y estudios gineco-mamarios gratuitos. En educación, llegó a 68 escuelas con talleres de bienestar e invirtió 60 millones de pesos en kits deportivos.
El emotivo recuerdo a Franco Tello
Al momento de los agradecimientos, Suarez se quebró. Con la voz entrecortada, recordó a Franco Damián Tello, el empleado municipal que murió tras intoxicarse trabajando en el subsuelo de un hotel.
"Su ausencia nos duele y nos recuerda que detrás de cada tarea del municipio hay personas, historias y vidas entregadas al servicio de la comunidad", dijo dirigiéndose a su esposa Carolina y a sus hijos Ian Franco y Yoselie.