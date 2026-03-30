Ulpiano Suarez anunció que los preventores de Capital portarán Taser desde abril

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El balance de gestión

En su discurso, Suarez repasó los principales logros de su segundo mandato. En materia fiscal, destacó que las tasas municipales aumentaron por debajo de la inflación, lo que representó un alivio del 42% en la carga tributaria para los vecinos. En empleo, el municipio atendió a 8.457 personas, capacitó a otras 2.375 y sostuvo 46 ferias de emprendedores.

ulpiano suarez sesiones La militancia radical acompañó al intendente Ulpiano Suarez.

En obra pública, confirmó la urbanización del barrio San Agustín, donde en diciembre se entregarán viviendas a más de 50 familias, y la reanudación de la obra de agua potable en La Favorita, financiada con fondos provinciales, que estará lista a fin de año.

En salud, el municipio implementó un sistema digital de turnos que gestionó 51.000 consultas en el año y entregó anteojos y estudios gineco-mamarios gratuitos. En educación, llegó a 68 escuelas con talleres de bienestar e invirtió 60 millones de pesos en kits deportivos.

El emotivo recuerdo a Franco Tello

Al momento de los agradecimientos, Suarez se quebró. Con la voz entrecortada, recordó a Franco Damián Tello, el empleado municipal que murió tras intoxicarse trabajando en el subsuelo de un hotel.

"Su ausencia nos duele y nos recuerda que detrás de cada tarea del municipio hay personas, historias y vidas entregadas al servicio de la comunidad", dijo dirigiéndose a su esposa Carolina y a sus hijos Ian Franco y Yoselie.