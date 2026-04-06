Llegaron las pistolas Taser a la Ciudad de Mendoza y ya hay 9 preventores capacitados para usarlas

ulpiano suarez pistolas taser ciudad de mendoza Ulpiano Suarez recibió las primeras 15 pistolas Taser que compró la Ciudad de Mendoza. Foto: Prensa Hebe Casado.

Llegaron las pistolas Taser a la Ciudad de Mendoza

El acto de entrega formal de las pistolas Taser 7 adquiridas por la Ciudad de Mendoza se dio este lunes por la mañana.

Ulpiano Suarez contó que son 9 los agentes que ya se capacitaron y profesionalizaron para poder utilizarlas, y que, a fines de abril, serán 30 en total los que hayan culminado los casi 9 meses de aprendizaje necesarios.

“Que se quede tranquila la ministra porque vamos a trabajar con muchísima responsabilidad”, dijo Suarez en ese sentido, mirando a Mercedes Rus, titular de la cartera de Seguridad.

pistolas taser ulpiano suarez preventores La capacitación para preventores en el uso de pistolas Taser comenzó en agosto del 2025.

Taser para los municipios

“Esto es involucrarse con hechos y acciones concretas desde el municipio”, analizó Ulpiano Suarez y enumeró las maneras de hacerlo desde la Ciudad: “El centro de visualización, las cámaras, los móviles, las motos, agentes preventores y de tránsito, los vecinos participando con la alarma comunitaria y ahora con las Taser para abordar situaciones de riesgo”.

El intendente de la Capital de Mendoza ratificó su compromiso de trabajar por la seguridad junto con la Provincia. “El aporte no es solo para los que residen de manera permanente en la Ciudad sino para los más de 300.000 mendocinos y turistas que llegan cada día”, dijo.

preventores pistolas taser ulpiano suarez Ulpiano Suarez con los preventores que usarán las Taser.

Para poder hacerse de estas primeras 15 pistolas Taser 7, la Ciudad de Mendoza tuvo que pasar por la Legislatura provincial. Es que, dado que la autonomía municipal –ahora en discusión- no está consagrada constitucionalmente, para que los preventores sean autorizados a utilizarlas se necesitó la aprobación del Poder Legislativo.

Ese paso fue necesario porque no está consagrada la autonomía municipal en la Constitución provincial, por lo que aprovecho para manifestar mi apoyo al proyecto de enmienda Ese paso fue necesario porque no está consagrada la autonomía municipal en la Constitución provincial, por lo que aprovecho para manifestar mi apoyo al proyecto de enmienda

De todas maneras, es decisión política el involucrarse en materia de seguridad desde los municipios. Es cuestión de decidir meterse en el barro, asumir riesgos e invertir y no quedarse en que es una función de la Provincia”, expresó Ulpiano Suarez.

Respecto de la posibilidad de que otros municipios se sumen a la Ciudad de Mendoza en la adquisición de pistolas Taser, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró: “Cada Taser cuesta 7.000 dólares y hay que pasar por un proceso nacional para no pagar impuestos por su compra. Lleva su tiempo pasar por todos los controles, pero estamos abiertos a hacerlo con otros municipios”.

Las Taser que compró Mendoza

Además de las 30 que adquirió la Ciudad de Mendoza, la Provincia compró otras 100 en esta licitación conjunta. “Las nuevas Taser vienen con un cambio tecnológico que mejora el dispositivo: tienen dos cartuchos en vez de uno, uno de corta distancia y un segundo de larga”, contó Cornejo.

También cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales que buscan evitar la descarga eléctrica. Emiten una corriente de entre 1,2 y 1,5 miliamperios, con una descarga efectiva de 5 segundos para inmovilización neuromuscular. La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente de 1.000 a 2.000 voltios.

“El objetivo no es que pierda la vida una persona sino disuadirla y poder detenerla. Los grupos especiales las vienen usando en Malargüe, en Alvear... Y los preventores ya la usaron este fin de semana en la Ciudad. También en algunos casos las hemos tenido previstas pero no las hemos usado, como pasó en La Paz –nena atrincherada en la escuela-“, repasó el gobernador sobre el uso de las Taser en Mendoza.