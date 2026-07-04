Un hombre murió tras volcar con su auto en San Martín y buscan determinar las causas

Según las primeras actuaciones policiales, la víctima circulaba de este a oeste a bordo de un Volkswagen Gol cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre la banquina norte.

Los motivos del vuelco son motivo de una investigación judicial. Foto: Ministerio de Seguridad

Como consecuencia del impacto, el conductor falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.