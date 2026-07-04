Un hombre murió este viernes por la noche luego de protagonizar un vuelco con el automóvil que conducía sobre el carril Zapata, en el distrito de Montecaseros, en San Martín.
Accidentes en Mendoza
Un hombre murió tras volcar con su auto en San Martín y buscan determinar las causas
La víctima conducía por el carril Zapata, perdió el control del vehículo, volcó sobre la banquina y murió en el lugar
Según las primeras actuaciones policiales, la víctima circulaba de este a oeste a bordo de un Volkswagen Gol cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre la banquina norte.
Como consecuencia del impacto, el conductor falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.
En el sitio trabajó personal policial para realizar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación.
La causa del accidente fue caratulada como averiguación de homicidio culposo, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.