Efectivos de la División Robos y Hurtos, en conjunto con la División Sustracción de Automotores, detuvieron este jueves a dos hombres y recuperaron una camioneta Volkswagen T-Cross en Las Heras. El vehículo registraba un pedido de secuestro activo por robo.
Detuvieron a dos hombres en Las Heras y recuperaron una camioneta robada que tenía patentes clonadas
Intentaron escapar a pie tras abandonar el vehículo en el que se trasladaban en Las Heras. Secuestraron inhibidores de señal y un reloj robado
Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, la investigación policial permitió establecer que los sospechosos se desplazaban en el rodado utilizando chapas patentes sustraídas.
Al advertir la presencia de los uniformados, los hombres intentaron escapar, abandonaron la camioneta y continuaron la fuga a pie, aunque fueron aprehendidos a los pocos metros.
La camioneta había sido robada en la Ciudad
Las primeras verificaciones en el lugar determinaron que la camioneta tenía pedido de secuestro desde el pasado 16 de junio, tras haber sido robada en Ciudad.
Además, el vehículo presentaba un grabado de cristales correspondiente a otro dominio y circulaba con placas patentes que habían sido denunciadas como robadas en Guaymallén.
Durante la requisa del procedimiento, la Policía secuestró celulares, prendas de vestir, guantes, una linterna, herramientas presuntamente utilizadas para cometer delitos contra la propiedad y dos dispositivos con apariencia de inhibidores de señal. También se incautó documentación y otros elementos de interés para la causa.
Al requisar a uno de los detenidos, se recuperó un reloj que ya contaba con una denuncia por robo en el hecho que dio origen a la investigación de origen. Ambos sospechosos quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial interviniente.