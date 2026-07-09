Detuvieron a dos hombres en Las Heras y recuperaron una camioneta robada que tenía patentes clonadas

Los dos detenidos intentaron escapar a pie cuando detectaron la presencia de los policías (imagen ilustrativa).

La camioneta había sido robada en la Ciudad

Las primeras verificaciones en el lugar determinaron que la camioneta tenía pedido de secuestro desde el pasado 16 de junio, tras haber sido robada en Ciudad.

Además, el vehículo presentaba un grabado de cristales correspondiente a otro dominio y circulaba con placas patentes que habían sido denunciadas como robadas en Guaymallén.

Durante la requisa del procedimiento, la Policía secuestró celulares, prendas de vestir, guantes, una linterna, herramientas presuntamente utilizadas para cometer delitos contra la propiedad y dos dispositivos con apariencia de inhibidores de señal. También se incautó documentación y otros elementos de interés para la causa.

Al requisar a uno de los detenidos, se recuperó un reloj que ya contaba con una denuncia por robo en el hecho que dio origen a la investigación de origen. Ambos sospechosos quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial interviniente.