Una pareja de narcojubilados simulaba tener un kiosco pero en realidad vendían drogas

El operativo en Mar del Plata donde se secuestraron las drogas.

Los narcos que vendían drogas bajo la pantalla de un kiosco

A partir de esa información, efectivos de la Delegación Antidrogas de la Policía Federal Argentina iniciaron tareas de inteligencia y vigilancia. Con el avance de la investigación, los pesquisas reunieron pruebas suficientes para sostener que en el lugar funcionaba un punto de comercialización de estupefacientes.

Con las evidencias reunidas y presentadas ante la Justicia, el fiscal federal Rodolfo Moure solicitó una orden de allanamiento a la Justicia de Garantías, que finalmente fue autorizada.

Durante el operativo realizado en la jornada del miércoles pasado en horas de la mañana, los agentes policiales ingresaron al inmueble en Mar del Plata, donde encontraron 310 envoltorios con cocaína listos para su comercialización.

Además de la droga, los efectivos de la policía secuestraron una pistola calibre 22 que estaba en poder de la pareja de jubilados. Tanto los estupefacientes como el arma de fuego quedaron secuestrados, mientras que el hombre y la mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal. Ahora enfrentarán una imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.