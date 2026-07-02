Las fotos y videos del narcodelivery que repartía en bicicleta marihuana, cocaína, tussi, LSD, éxtasis y hongos

Los elementos que llevaba el narcotraficante en su bicicleta.

La investigación contra el narcodelivery en bicicleta

Además de esa variedad de drogas, el hombre tenía una pequeña balanza digital, poco más de $100.000, una libreta con anotaciones a mano y dos teléfonos celulares. Estos últimos 2 elementos fueron claves en la investigación por narcotráfico contra Damián Said Vecchiola (45).

Las conversaciones que mantenía Damián Said por Whatsapp y otras aplicaciones son una prueba clave en la causa. En los chats hablaba de "churros", "activo" y "buda". También tenía cientos de comprobantes de transferencias bancarias y ofrecía promociones de sus drogas. Incluso solía enviar videos y fotos de sus productos.

En uno de los videos se puede ver una rama de cogollos de marihuana. Mientras la filma, el narcotraficante dice "está lista la ametralladora". En otra grabación también enfoca envoltorios plásticos con distintas variedades de cannabis mientras afirma que son para un amigo: "Así lo espero para que trabaje".

También solía enviarle videos y fotos a sus contactos manipulando un arma de fuego, según se logró recuperar con un peritaje tecnológico en sus teléfonos celulares.

Además de estas evidencias, la Fiscalía Federal solicitó un informe al ARCA que determinó ingresos en sus cuentas bancarias por casi $15 millones durante 2025 y poco menos de $20 millones durante 2024, pese a que Damián Said no está registrado como empleado formal ni monotributista.

Con estas evidencias, la fiscal federal Patricia Santoni logró que la causa sea elevada a juicio bajo la calificación de tenencia de estupefacientes para comercialización, por la que podría recibir una pena cercana a los 5 años y 6 meses de prisión. Damián Said, el presunto narcotraficante, se encuentra en prisión domiciliaria según comentaron fuentes judiciales.