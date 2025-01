Alfredo Cornejo le aceptó la renuncia al funcionario de Transporte que manejaba alcoholizado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MendozaGobierno/status/1884397114236543274?t=7CPjQUAFZhBoDdjhuc8p0g&s=19&partner=&hide_thread=false A raíz de los hechos de público conocimiento, el Gobernador Alfredo Cornejo aceptó la renuncia de Jorge Teves al cargo como director del Ente de Movilidad Provincial (EMOP). pic.twitter.com/hfKZ7dOXDy — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) January 29, 2025

El ex funcionario público concluyó que con "estas situaciones sirven como ejemplo para los servidores que se desempeñan en la administración pública y para la sociedad en general".

Teves circulaba con 1,02 gramos de alcohol en sangre

Teves, dio positivo en un control de alcoholemia en Godoy Cruz, informaron autoridades de Tránsito. El ex senador, con un pasado en la municipalidad del mencionado departamento, se encontraba al volante de una Nissan Frontier oficial.

Fue interceptado en un control rutinario de tránsito en la Avenida San Martín Sur, antes de llegar a la calle Río Plomo, el 17 de enero a las 3 de la madrugada, aunque recién se dio a conocer este miércoles. La sanción, según trascendio, fue la retención del carnet de conducir por cinco meses.

Jorge Teves El ex titular del EMOP, Jorge Teves, declaró: "Estas situaciones sirven como ejemplo para los servidores que se desempeñan en la administración pública y para la sociedad en general".

Según un agente que participó en el operativo, estuvo siempre callado y no se bajó de la camioneta, aunque sí "llamaba por el celular y no le atendían". A los 10 minutos, llegó Ángeles Arancibia, que es la encargada de tránsito en Godoy Cruz. Roberto Munives, director de Tránsito y Convivencia en la comuna que conduce Diego Costarelli, no atendió porque estaba de vacaciones.

La misma fuente aseguró que, primero, le realizaron una prueba con un halómetro que resultó positiva, y después le efectuaron la prueba de alcoholemia en sangre, que le arrojó 1,02 gramos, el doble de lo permitido por ley.