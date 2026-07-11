Argentina Metals Corp debutó en la Bolsa de Toronto con la mirada puesta en el cobre de Mendoza

Como cualquier otra empresa que cotiza en bolsa puede vender sus acciones y atraer capital para los proyectos de cobre, uno de los minerales más buscados por la transición energética.

Cobre mendocino en la Bolsa de Toronto

Argentina Metals es una empresa de exploración minera con domicilio en Canadá, enfocada en la exploración y el desarrollo de activos de cobre en distritos de alto potencial y todavía poco explorados de Mendoza. La compañía es titular al 100% de un paquete de propiedades de escala distrital, con un potencial de descubrimiento que la firma considera significativo y sin regalías ni gravámenes de terceros más allá de los que corresponden a la Provincia de Mendoza.

Detrás del proyecto hay un equipo de gestión internacional con trayectoria en América Latina, Europa y Canadá, según destacó la propia compañía. Desde Argentina Metals sostienen que esa experiencia los posiciona para acompañar un desarrollo responsable y sustentable de los recursos minerales mendocinos, al tiempo que buscan conectar a uno de los distritos cupríferos emergentes más prometedores de Argentina con los mercados de capitales globales.

El listado en el TSX Venture Exchange —uno de los mercados de referencia mundial para el financiamiento de compañías de exploración minera junior— le da a Argentina Metals una vidriera directa ante inversores especializados en recursos naturales, en un momento en que Mendoza intenta consolidarse como un nuevo polo de desarrollo cuprífero dentro del mapa minero argentino.