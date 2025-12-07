Mediciones privadas anticipan que en noviembre la inflación cerró otra vez arriba del 2%

El cálculo de la inflación de noviembre para las principales consultoras oscila entre 2,3% y 2,5%. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central ya proyecta una inflación interanual del 30,4% para terminar el 2025.

Qué dicen las mediciones privadas de inflación

Para EcoGo, la inflación llegó a 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas de 3%. Para la economista Marina Dal Poggeto "noviembre fue un mes de normalización y también correcciones, que mantuvieron la inflación al alza”.

Sobre la dinámica de precios en alimentos, remarcó que “tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente”.

Equilibra coincide con el dato de inflación de noviembre. Y lo atribuye a al rubro vivienda, agua, electricidad (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%), para proyectar una interanual de 31% a fin de año.

Por su parte, la oficialista Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación más moderada, del 2,3% en noviembre. Así, señala una acumulada del 27,7% y una variación interanual de 31,2% "continuando con su desaceleración".