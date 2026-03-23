Cómo arreglar una puerta de madera hinchada por la humedad: guía práctica para tu hogar

Los cambios estacionales suelen traer desafíos inesperados dentro del hogar, entre ellos la humedad, el agua y la mugre. Uno de los problemas más comunes, especialmente en zonas de alta exposición climática, es el mal funcionamiento de las aberturas.
Seguramente te ha pasado: llega la lluvia o el frío y, de repente, esa abertura que funcionaba perfecto comienza a rozar, se traba o directamente no cierra. Te explico por qué sucede y cómo solucionar el problema de las puertas afectadas por la humedad.
¿Por qué las puertas de madera se llenan de humedad?
La madera es un material orgánico e higroscópico. Esto significa que tiene la capacidad de absorber y liberar vapor de agua para equilibrarse con el entorno.
Cuando la humedad relativa del ambiente aumenta de forma considerable, las fibras de la madera absorben esas partículas de agua, lo que provoca un aumento en su volumen.
Este fenómeno físico, aunque natural, es el responsable de que las puertas de la casa se dilaten apenas unos milímetros. Sin embargo, ese pequeño cambio es suficiente para que el borde de la hoja choque contra el marco, generando ruidos molestos, desgaste en la pintura y dificultades para asegurar la cerradura.
Métodos efectivos para solucionar la humedad en la puerta
Si tu puerta ya presenta problemas, existen varios caminos antes de llamar a un carpintero. El primer paso es identificar las zonas de fricción; podés hacerlo pasando una hoja de papel por el borde mientras intentás cerrar: donde el papel se traba, allí está el exceso de madera.
- Para una solución de emergencia, aplica calor con un secador de pelo en las zonas afectadas. Esto ayuda a evaporar el exceso de agua en las fibras superficiales.
- Frota una vela de parafina o jabón seco en los puntos de roce; reducirá la fricción y permitirá que la puerta deslice mejor mientras recupera su tamaño.
- Si el problema persiste tras los días de lluvia, utiliza una lija de grano medio (80 o 100) para rebajar suavemente la zona de contacto. Es vital lijar de a poco para no quitar material de más, ya que cuando el ambiente se seque, la madera volverá a contraerse.
Lo que nunca deberías hacer al intentar una puerta
En la desesperación por cerrar una puerta trabada, es común cometer errores que pueden dañar la estructura de forma permanente. Nunca utilices fuerza bruta o palancas para obligar el cierre, ya que podrías desalinear las bisagras o romper el marco.
Tampoco es recomendable mojar la zona con aceites líquidos o productos químicos pesados, ya que estos pueden penetrar en el poro de la madera y empeorar la dilatación a largo plazo.
Finalmente, cepillar con garlopa la puerta apenas notes el primer roce; recuerda que la madera es dinámica y podrías terminar con una luz excesiva entre la hoja y el marco cuando baje la humedad.