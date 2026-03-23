Cómo arreglar una puerta de madera hinchada por la humedad: guía práctica para tu hogar

Cuando la humedad relativa del ambiente aumenta de forma considerable, las fibras de la madera absorben esas partículas de agua, lo que provoca un aumento en su volumen.

madera con humedad La humedad puede generar daño permanente en las puertas de la casa.

Este fenómeno físico, aunque natural, es el responsable de que las puertas de la casa se dilaten apenas unos milímetros. Sin embargo, ese pequeño cambio es suficiente para que el borde de la hoja choque contra el marco, generando ruidos molestos, desgaste en la pintura y dificultades para asegurar la cerradura.

Métodos efectivos para solucionar la humedad en la puerta

Si tu puerta ya presenta problemas, existen varios caminos antes de llamar a un carpintero. El primer paso es identificar las zonas de fricción; podés hacerlo pasando una hoja de papel por el borde mientras intentás cerrar: donde el papel se traba, allí está el exceso de madera.

Para una solución de emergencia, aplica calor con un secador de pelo en las zonas afectadas. Esto ayuda a evaporar el exceso de agua en las fibras superficiales.

Frota una vela de parafina o jabón seco en los puntos de roce; reducirá la fricción y permitirá que la puerta deslice mejor mientras recupera su tamaño.

deslice mejor mientras recupera su tamaño. Si el problema persiste tras los días de lluvia, utiliza una lija de grano medio (80 o 100) para rebajar suavemente la zona de contacto. Es vital lijar de a poco para no quitar material de más, ya que cuando el ambiente se seque, la madera volverá a contraerse.

Lo que nunca deberías hacer al intentar una puerta

En la desesperación por cerrar una puerta trabada, es común cometer errores que pueden dañar la estructura de forma permanente. Nunca utilices fuerza bruta o palancas para obligar el cierre, ya que podrías desalinear las bisagras o romper el marco.

puerta rota Para evitar que la puerta se rompa, evita los golpes o movimientos bruscos.

Tampoco es recomendable mojar la zona con aceites líquidos o productos químicos pesados, ya que estos pueden penetrar en el poro de la madera y empeorar la dilatación a largo plazo.

Finalmente, cepillar con garlopa la puerta apenas notes el primer roce; recuerda que la madera es dinámica y podrías terminar con una luz excesiva entre la hoja y el marco cuando baje la humedad.